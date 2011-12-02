Victoria’s Secret artık Türkiye'de!

İç çamaşırı ve güzellik ürünleri markası, aynı zamanda moda showları ile de bilinen Victoria’s Secret, ilk mağazasını City’s Nişantaşı’nda geniş ürün yelpazesi ile açtı.

Havalimanlarına özel hazırlanan mağaza konsepti ile ortaya çıkan Victoria’s Secret Beauty and Accessories içerisinde vücut kremleri, parfüm, makyaj malzemelerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi içeriyor. Sadece Victoria’s Secret Beauty and Accessories mağazalarında satışa sunulacak “exclusive” çanta, güneş gözlüğü, telefon ve ipad kılıfları öne çıkan aksesuar ürünleri arasında yer alıyor.

Victoria’s Secret Beauty and Accessories mağazalarının dünyadaki diğer örneklerinden en büyük farkı mimari konsepti. Mağaza içerisinde görülen mimari detaylar daha şık ve lüks malzemeler kullanılarak yapıldı. Mağaza mimarisinde büyüleyici ve cezbedici ürünler ortaya çıkarılmak üzere özel detaylar ile tasarlandı. Bu mimari yenilikleri ilk defa Türkiye’de açılan mağazalarda görebilirsiniz.

Victoria’s Secret Beauty and Accessories koleksiyonları yıl içerisinde Ocak, Nisan, Temmuz, Eylül, Kasım olmak üzere 5 farklı koleksiyon ile sunulacak şekilde tasarlanıyor. 2011 yaz aylarından itibaren Victoria’s Secret Fantasies olarak değişen tüm koleksiyon; antioksidanlar ve A ve E vitaminlerini içeren vücut losyonu, el ve vücut kremi, yoğun nemlendiricili vücut kremi, vücut spreyi, body scrub, duş jeli ürün yelpazesi ile sunuluyor. Kendinizi supermodel gibi hissettirecek makyaj malzemeleri; makyaj kitleri, far, ruj, parlatıcı, dudak dolgunlaştırıcı ve göz kalemleri de mağazada satışa sunulacak diğer ürünler arasında yer alıyor.

Victoria’s Secret’ın en gözde parfümlerinden biri Bombshell

Victoria’s Secret’ın en gözde parfümlerinden biri olan Bombshell’i deneyimleyin. İkonlaşmış koku içerisinde mor tutku meyvesi Italyan üzümü, Shangri-la Sarı Şakayık çiceği, ve Vanilya Orkidesi ile güneş öpülmüş çam ağacı bulunuyor. Bombshell olmak görüntüden çok daha fazlasına sahip olmak demek içinizden gelen seksi enerjiyle davranışlarınızla ancak bu mümkün olabilir.

Victoria’s Secret’ın bu kışa özel en yeni parfümü “Gorgeous” çabasız ve büyüleyici güzelliği simgeliyor. Meyvemsi, çiçeksi bir koku olan Gorgeous içerisinde karşı konulamaz çilek, saf yasemin, ve çekici sandal ağacı bulunuyor. Bu özel parfüm kadın olmaya dair sevdiğimiz her şeyi barındırmakta ve içinizdeki Brigitte Bardot’u ortaya çıkarıyor. Hem gündüz hem gece “gorgeous” hissedin..

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