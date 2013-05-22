Victor Ananias “Dönüşüm” Ödülleri Sibel Niksarlı’nın eseri!

Bu yıl ilki düzenlenen Victor Ananias Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu. Bu özel gecenin ödülleri ise Victor'un arkadaşı, buğday dostu, destekleyicisi heykeltıraş Sibel Niksarlı’nın eseriydi.



Buğday hareketinin öncüsü ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucusu Victor Ananias adına verilen ödülü, bir sanat eserine dönüştüren Sibel Niksarlı, derneğin felsefesini bronz heykellere yansıttı.



Dönüşümü simgeleyen eser/ ödül, sarmal yapıda tasarlanmış. yaşam döngüsünün yalın ve net şekilde ifade edildiği bronz heykel, ödül töreni için özel Sibel Niksarlı tarafından emekle hazırlandı. Eseri hazırlarken kişisel dostluğunun da verdiği bağ, bronzu bile eritecek kadar derin duyguların sıcaklığıyla dönüşerek, Victor Ananias’ın anısına hazırlanacak ödüllere dönüştü.



Sibel Niksarlı son iki sergisinde ‘İçimdeki Kıta Afrika ‘ ile beğeni ve ilgi görmüştü. Sergisinde sadece Afrika’nın değil farklı kıtaların kadınlarını da katarak, bu sergisini dünyanın bütün kadınlarına adamıştı.



Buğday hareketinin öncüsü ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucusu Victor Ananias’ın ismi, tohumlarını attığı dernek çalışmalarının yanı sıra adına düzenlenen “Dönüşüm Konusu tarım, kırsal kültür, enerji, iletişim, yerleşimler ve eğitim gibi yaşamın her alanında yapılan çalışmalar, oluşturulan örnekler ve projeler olabilen, toplum yaşamında ekolojik bütüne saygılı ve erdemli bir yaşam için oluşturduğu örnek çalışma/projeler ile geniş çaplı dönüştürücü bir etki yaratan ve bu yolda umut veren çalışmalar yapan kişilere Victor Ananias Dönüşüm Ödülleri verilmeye devam edilecek.



21 mayıs Gecesi , İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Müzesi’nde düzenlenen töreni Özlem Gürses sundu. Ödüllerin logosunu ve tasarımlarını ise Savaş Çekiç gerçekleştirdi.

Ömer Madra, Salim Kadıbeşegil, Abdullah Aysu, Uygar Özesmi, Ferda Erdinç, Zeynep Meydanoğlu ve Özcan Yüksek’ten oluşan Victor Ananias Dönüşüm Ödülleri jürisi, Dönüşüm Ödülü’nü Mustafa Alper Ülgen’e, Teşvik Ödülü’nü ise Sezgi Evren’e vermeyi kararlaştırdı. Hüseyin Serdar Tanal ise Jüri Özel Ödülü’ne değer bulundu.