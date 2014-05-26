Vialand’den ‘Yaza Merhaba Kampanyası’

Türkiye'nin ilk ve tek tema parkı VIALAND, tüm eğlence tutkunları için yaza damgasını vuracak bir fırsat sunuyor.

31 Mayıs tarihine kadar VIALAND’e giriş bileti alan tüm misafirler, 35 TL’den başlayan fiyat avantajlarıyla yaz fırsatından yararlanacak. 31 Mayıs gününe kadar gişeden, çağrı merkezi ya da www.vialand.com adresinden online olarak alınabilecek biletler, 1 Temmuz’dan başlayarak 30 Eylül tarihine kadar kullanılabilecek.



Sınırsız eğlencenin kapılarını açan VIALAND Tema Park girişleri, bu kampanya ile indirimli olacak olacak. VIALAND Tema Park tek biletle, Nefeskesen ve Fatih’in Rüyası’nın da aralarında bulunduğu tüm ünitelerden sınırsız faydalanacak 7’den 77’ye herkese, hayatları boyunca unutamayacakları mutlu bir gün deneyimleme fırsatı sunuyor.

Ayrıntılı bilgi için : 0 212 600 01 00

