VIA/PORT’ta Mustafa Ceceli Konseri

Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli, alışveriş merkezi VIA/PORT’ta açık hava konseri veriyor. VIA/PORT’un otoparkında gerçekleştirilecek konser 13 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de gerçekleşecek. Mustafa Ceceli’nin romantik parçalarıyla duygu dolu anlar yaşarken, sevdiklerinizle birlikte en beğendiğiniz şarkılara eşlik edebileceksiniz.

Türkiye’nin en büyük açık hava konseptli outlet alışveriş merkezi VIA/PORT, Mustafa Ceceli konserine ev sahipliği yapıyor. Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Mustafa Ceceli, 13 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de VIA/PORT Otoparkı’nda kurulacak dev sahnede hayranları ile buluşacak ve en güzel şarkılarını seslendirecek. Romantizm ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenleri muhteşem bir performans bekliyor.

Konserin biletleri Biletix ya da VIA/PORT gişeden temin edilebilir.



www.viaport.com.tr