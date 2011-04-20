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VIA/PORT’ta 23 Nisan Etkinlikleri

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VIA/PORT’ta 23 Nisan Etkinlikleri
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Hem aktivite hem eğlence...

VIA/PORT, 23 Nisan’da birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklerle renkli bir bayram imkanı sunuyor. Çocuklar önce Soğanlı Bez Bebekleri Atölye Çalışması'nın ardından Halk Oyunları gösterisi izleme fırsatı bulacak.

Bez bebekleriyle ünlü olan Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Köyü, 23 Nisan’da VIA/PORT’a konuk olacak. VIA/PORT Moda Meydanı’na kurulacak olan etkinlik alanında çocuklar Soğanlı köylüleriyle birlikte bez bebekler yapacak. Yaptıkları Soğanlı Bebekleri’ni kendileri giydirip, kendileri boyayacak.

Tüm gün sokak müzisyenlerinin canlı performanslarının sergileneceği VIA/PORT’ta ayrıca saat 17.00 – 18.00 arasında halk oyunları gösterileri sahnelenecek. Çocuklar VIA/PORT Moda Meydanı’nda farklı yörelerin oyunlarını oynayacak, aileleri kendilerine alkışlarıyla eşlik edecek. 

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