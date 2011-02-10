VIA Hotel’den “Aşk Menüsü”

VIA Hotel İstanbul, Sevgililer Günü’nde tüm çiftlere yılın en romantik gecesini vaat ediyor. Bu özel günü aşk ve lezzet dolu bir akşamla kutlamak isteyen çiftlere romantik bir teklif sunuyor.

Beylerbeyi Salonu’nun huzur veren ortamında düzenlenecek olan Sevgililer Günü programında Executive Chif Levent Arslan tarafından hazırlanan özel aşk menüsü lezzetiyle büyülerken nostaljik tarzdaki müzik ve dans gösterileri gecenin tamamlayıcısı olacak.

Sevgililer Günü özel mönüsünde ‘Geceyi Isıtan Başlangıç’ olarak Akdeniz otları eşliğinde şampanyalı sebze terin, peynir royal sunulacak. Süt köpüğü ve voley sos ile servis edilecek Romeo’nun Balkabaklı Ravyolesi’nin ardından sırayı sevgiyle ve taze kır baharatlarıyla tatlandırılmış süt danası madalyonları alacak.

VIA’dan Aşk Pastası

Gecenin en tatlı anını ise VIA’da Aşk Pastası süsleyecek. 70’li – 80’li yılların unutulmaz müziklerinin ağırlıkta olacağı DJ performansının, tango gösterilerinin, trio-çigan grubundan nostaljik şarkılarının eşlik edeceği bu romantik gecenin bir de sürprizi var. VIA, çekilişle 2 çifte suit odada konaklama fırsatı hediye edecek.

VIA Hotel, romantik akşam yemeğinin ardından gecenin büyüsünü devam ettirmek ve beş yıldızlı konforun keyfini çıkarmak isteyen çiftler için ‘Sevgililer Günü Konaklama Paketi’ de sunuyor. Rezervasyon için 0 216 585 60 60 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

www.viahotel.com.tr