Veysel isminin anlamı nedir? Veysel ne demek? Veysel adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 74 bin kişi Veysel ismini taşımaktadır.

Veysel İsminin Anlamı Nedir? Veysel Ne Demek?

Veysel isminin üç farklı anlamı vardır.

Sözlük Anlamı: Kurt

İkinci Anlamı: Allah'tan başka kimseye muhtaç olmamak

Üçüncü Anlamı: İtikadı güçlü, mümin.

Veysel İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 1

Renk sembolü: Beyaz

Veysel İsminin Analizi

Harf analizine göre Veysel isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Sözüne güvenilir ve dürüsttür.

2- Arkadaşlığa önem verir. Vefalıdır.

3- Kimsenin arkasından konuşmaz.

4- Tokgözlüdür ve azla yetinmesini bilir.

Veysel Adının Kökeni

Veysel adı Arapça kökenlidir. Üveys ismi 10. yüzyıldan itibaren Veysel olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Veysel İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Arif

2- Bilgin

3- Ali

4- Halil

5- Selim

6- Vedat

7- Serdar

8- Veli

Veysel İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Veysel ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmez ancak Tırmızi ve Buhari'nin nakledilen hadislerde Veysel Karani adlı bir Müslümandan bahsedilir. Hz. Muhammed, kendisini görmek için kilometrelerce yol yürüyen Veysel Karani'ye hırkasını hediye etmiştir.