Veysel isminin anlamı nedir? Veysel ne demek? Veysel adının özellikleri, analizi ve kökeni
Veysel ismi, Hz. Muhammed'i görmeden onun peygamberliğine iman eden Üveys el Karani'den gelmektedir. Üveys ismi dilimize Veysel şeklinde geçmiştir. Kelimenin sözlük anlamı ise kurttur. Ancak bu kelime hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde kayıtsız şartsız Allah'a ve peygamber efendimize teslim olmuş kişi anlamında kullanılır. Veysel isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 74 bin kişi Veysel ismini taşımaktadır.
Veysel İsminin Anlamı Nedir? Veysel Ne Demek?
Veysel isminin üç farklı anlamı vardır.
Sözlük Anlamı: Kurt
İkinci Anlamı: Allah'tan başka kimseye muhtaç olmamak
Üçüncü Anlamı: İtikadı güçlü, mümin.
Veysel İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 6
Uğurlu sayısı: 1
Renk sembolü: Beyaz
Veysel İsminin Analizi
Harf analizine göre Veysel isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Sözüne güvenilir ve dürüsttür.
2- Arkadaşlığa önem verir. Vefalıdır.
3- Kimsenin arkasından konuşmaz.
4- Tokgözlüdür ve azla yetinmesini bilir.
Veysel Adının Kökeni
Veysel adı Arapça kökenlidir. Üveys ismi 10. yüzyıldan itibaren Veysel olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Veysel İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Arif
2- Bilgin
3- Ali
4- Halil
5- Selim
6- Vedat
7- Serdar
8- Veli
Veysel İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Veysel ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmez ancak Tırmızi ve Buhari'nin nakledilen hadislerde Veysel Karani adlı bir Müslümandan bahsedilir. Hz. Muhammed, kendisini görmek için kilometrelerce yol yürüyen Veysel Karani'ye hırkasını hediye etmiştir.