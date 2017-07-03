 Verimli tatil için bu önerilere kulak verin 

2016-2017 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından uzun bir tatil dönemine giren öğrenciler, doğru bir şekilde değerlendirdiklerinde yenilenme, gelişme ve donanım edinme açısından yaz tatilinde önemli kazanımlar sağlayabilirler.

TEKNOLOJİ VE EĞİTİMİ BİRLEŞTİRİN

Daha az bilgisayar oyunu, daha kısa süreli izlenen televizyon, düzenli uyku saati… Tatilde bu kuralların kısmen esnetilmesi söz konusu olsa da tamamen kaldırılmamasına özen gösterilmelidir. Çocuklar bu dönemde televizyonla ya da teknolojik aletlerle daha fazla zaman geçirmek isteyebilirler hatta bunun bir ödül olduğunu düşünebilirler. Ebeveynlerin yapması gereken çocuklarıyla beraber bir program oluşturarak, teknolojiyi verimli kullanmalarına olanak sağlamak olacaktır. Rehber öğretmenlerden eğlenceli ve öğretici teknolojik uygulamalara dair bilgi alınarak, çocukların zamanlarını doğru değerlendirmeleri sağlanabilir.

AİLE İÇİ AKTİVİTELERE ZAMAN AYIRIN

Yoğun okul temposu, ödevler, sınav hazırlıkları derken çocukların ebeveynleri ile geçirdikleri zaman kısıtlı olabiliyor. Ailecek yapmaktan keyif aldığınız aktivitelerin bir listesini çıkarın ve bu aktiviteleri hayatınıza dahil edin. Bizim de öğrencilerimize sıklıkla önerdiğimiz konu tekrarı, özellikle sözel dersler için aile arasında bir oyun haline getirilerek de keyifle yapılabilir. Bununla birlikte ailenin tüm fertlerinin katılımı ile okuma saatleri belirlenip, o saatler arasında hep birlikte kitap okumak da tatilin en faydalı aktivitelerinden biri olacaktır.





AKTİVİTELERİNE YABANCI DİLİ DAHİL EDİN

Yabancı dil sadece öğrenim süreci için değil, aynı zamanda sosyal hayat ve kariyer için de büyük önem taşıyor. Hazırlık sınıfı öğrencileri almış oldukları yabancı dil eğitimini pekiştirmek adına tatilde birçok fırsat bulabilir. Evde, turistik mekânlarda, arkadaşlar arasında yabancı dil ile iletişime geçmeleri pratiklik kazanmalarını sağlayabilir. Ayrıca öğrenilen dilde kitaplar okumak, filmler izlemek, oyunlar oynamak ve müzik dinlemek de oldukça önem taşıyor.

KEYİF ALACAĞI HOBİYİ UZMANININ YANINDA DENEMESİNİ SAĞLAYIN

Müzik, dans, resim, spor, el sanatları… Yaşları kaç olursa olsun çocuklar hangi aktiviteyi yaparken kendilerini mutlu hissediyorlarsa o işi yapan profesyoneller ile bir araya gelmek kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacaktır. İşin profesyonelleriyle tanışarak hobilerini hem geliştirebilir hem de kendilerine yeni ufuklar açabilirler.

SINIF SEVİYESİNE GÖRE DERS ÇALIŞMA PROGRAMI OLUŞTURUN

Bütün bir senenin yorgunluğunun atılması, bedenin ve zihnin dinlenmesi ve rahatlaması için yapılan aktivitelerin yanı sıra yeni bir eğitim-öğretim dönemine eksiksiz başlamak adına ders çalışma programlarının da oluşturulması uygun olacaktır. Konu tekrarı yapmak, eksik kalan konuları tamamlamak, zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak, yeni konulara çalışmak yaz döneminde ihmal edilmemelidir.

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