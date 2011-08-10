Verimli Ders Nasıl Çalışılır?

Tüm öğrenciler bir türlü ders çalışamamaktan yakınırlar. Halbuki, verimli ders çalışmanın yollarını bildikten sonra bu sorunun yok olup gideceğini bir bilseler istedikleri başarıyı çok rahat elde edebilecekler. Nasıl mı?

Ders Çalışma Programı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

- Çalışmaya başlamadan önce, kendinize çalışma sonunda gerçekleştireceğiniz bir hedef belirleyin.

- Verimli olarak ders çalışabileceğiniz zaman dilimini ve çalışacağınız dersleri seçin.

- Zorlandığınız derslerden çalışmaya başlayın, konsantrasyonunuz daha yüksek olduğundan algılamanızı kolaylaştıracaktır.

- Çalışırken ders sıralamasının bir sözel, bir sayısal olmasına dikkat edin.

- Ders çalışırken her 45 dakikada bir 5 dakikalık kontrol tekrarı yapıp, 10 dakika dinlenin.

- 10 dakikalık molalar sırasında zihninizi dinlendirecek faaliyetlerde bulunun; ancak televizyondan ve bilgisayardan uzak durun. Çünkü televizyonu açmak için çok küçük bir enerji yeterlidir; ancak kapatmak gerçek bir mücadeleyi gerektirir.

Öğrenilen Bilginin Hatırlanmasını Kolaylaştırmanın Yolları

- Düzenli tekrar yapın.

- Gerekli-gereksiz her şeyi öğrenmek yerine işinize yarayacak bilgileri öğrenin.

- Öğrenmeniz bir amaca yönelik olsun.

- Öğrenmeye karşı istek duyun.

Psikolojik Danışman

Derya Moripek