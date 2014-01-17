Verimli bir sömestir tatili için öneriler

Çocuklar 2 hafta sürecek sömestir tatilini, ders çalışarak mı yoksa oyun oynayarak ve eğlenerek mi geçirmeli? Çocuklar tatil dönüşü okula nasıl daha kolay adapte olur? Çocukların sömestir tatilini daha verimli geçirmeleri için yapılması gerekenleri Pedagog Dr. Melda Alantar anlattı.

Çocuğunuzun dinlenmesini sağlayın

Sömestir tatili her ne kadar karnedeki kırık notların düzeltilmesi olarak görülse de bu dönemde çocuğun dinlenmesi de önem kazanmaktadır. Eğitimciler, yarıyıl tatilinde öğrenciye ağır ödevler vermekten kaçınmalı, öğrencinin dinlenerek yeni döneme hazırlanmasını sağlamalıdır. Öğrenci, ailesi ve öğretmenleri tarafından ders çalışmaktan çok sosyal faaliyetlere yönlendirilmelidir.

Öz güven başarıyı etkiler mi?

Bebeklik döneminde çocuklar doğal olarak öğrenme güdüsüne sahiptirler. Doğal öğrenme güdüleri olumsuz olarak etkilendiği zaman bilgiyi kavramak için çaba göstermezler. Çocukların öğrenme yeteneklerini etkileyen bazı durumlar vardır; öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği, uyum ve davranış sorunları, gelişimsel bozukluklar, olumsuz yaşam olayları gibi. Ailenin yüksek başarı beklentisi ve ”tembel”, “sorumsuz” gibi olumsuz sıfatlarla çocuğu etiketlemesi, onun kendine duyduğu güveni zayıflatır. Bu nedenle aile öğrenciyi suçlamaktan kaçınmalı, okul başarısızlığı olarak tanımlanacak sorunu çözebilmek için çaba göstermelidir.

Öğrencinin gelişme gösterdiği ve zorlandığı alanları belirlemek için çocuğunuzla birlikte öğretmeniyle görüşün. Belli konularda başarılı olamayan öğrencilere yönelik okulun kurs, etüt gibi özel düzenlemelerden yararlanın. Ailenizde ve çevrenizde size bu konuda destek olabilecek insanları belirleyin.

Çocuğu ilgisini çeken konulara yönlendiren

Otomobil veya otobüs ile yapılan yolculuklarda çocukların güzergahı haritalara bakarak takip etmeleri, trafik levha ve işaretlerini izlemeleri etkin öğrenmeyi sağlar. Çevredeki tarihi, doğal zenginlikleri tanımak ve yaşayarak öğrenmenin gerçekleşmesine yol açar. Çocuğun gelişimi, sosyalleşme sürecini de içermektedir. Bu nedenle kişiliğini geliştirmesi için ilgileri doğrultusunda sportif ve sanatsal etkinliklerden yararlanmalı, yaşıtlarıyla birlikte aynı ortamı paylaşabileceği kulüp, kurs gibi faaliyetlere katılmalıdır.

Tatil dönüşü okula adaptasyon

Tatilin son günlerine yaklaşan öğrencinin okula tekrar uyum sağlaması zor olabilir. Tatilin son haftasında çocuğun yemek ve uyku düzeninin, okul saatine uygun olarak ayarlanması önem taşır. Okula uyumu kolaylaştırmak için onun çantasını ve kıyafetlerini hazırlamasına yardım edin. Kitap ve defterlerini birlikte kontrol edin.

İlk dönem öğrendiği bilgiler hakkında onunla konuşun. Konulara ilişkin merak ve ilginizi onunla paylaşın. Okul yılı boyunca öğrenme sürecini pekiştirin. Öğrenme becerilerinin gelişmesi zaman alır, sık tekrar gereklidir. Çocuğunuzu sabırlı, dikkatli ve olumlu olması konusunda yüreklendirin.

Çocuğunuz yarıyıl karnesi kötüyse…

* Çocuğunuzu eğitirken kararlı ve adil davranın.

* Kötü olan yarıyıl karnesini düzeltmek konusunda ona güvendiğinizi hissettirin.

* Çocuğunuzla okulu hakkında konuşun. Onu dinleyin.

* Tüm ailenin katılabileceği müze gezisi, tiyatro gibi etkinlikler düzenleyin.

* Çocuğunuza yapmaktan hoşlandığı ve başarılı olduğu etkinlikleri belirlemesi için yardımcı olun. Örneğin, çocuğunuz basketboldan hoşlanıyorsa onu basketbol tarihi veya oyuncuları hakkında bilgi toplaması için yönlendirin.

* Ödül ve yaptırımları dengeleyin. Ödüllendirmek ona her zaman para vermek ve ayrıcalık tanımak değildir. Çocuğunuza onunla gurur duyduğunuzu söylemek veya onun başarmak için sarf ettiği gücü fark ettiğinizi belirtmek yeterlidir.

* Evinizin sakin bir köşesini çalışma alanı olarak düzenlemesi için çocuğunuza yardım edin. Günlük ödev yapma saatini birlikte belirleyin. Bu saat süresince televizyon, bilgisayar gibi diğer faaliyetleri durdurun.

* Öğretmenlerine saygı duyduğunuzu çocuğunuza gösterin. Bir eğitimciyle yaşadığınız anlaşmazlığı çocuğunuzun önünde çözümlemeyin. Sık sık öğretmenleriyle konuşun.

* Öğrencinin kronik bir hastalığı varsa, bu hastalık ve tedavi konusunda öğretmenini bilgilendirin.

* Öğrencinin gelişme gösterdiği ve zorlandığı alanları belirlemek için çocuğunuzla birlikte öğretmeniyle görüşün. Kurs, etüt gibi özel düzenlemelerinden yararlanın.

* Öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği gibi akademik başarıyı etkileyen konularda, okuldaki öğretmen ve psikolojik danışmanların çocuğunuzla ilgili kuşku ve uyarılarına önem verin. Gerekli durumlarda uzmanlara başvurun.