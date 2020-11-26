Verimi artıracak çalışma odası fikirleri

Evde ofis oluşturmanın farklı seçenekleri var. Ancak bu noktada verimlilik ve motivasyon da önemli bir yere sahip. Evde çalışma alanı oluştururken verimliliği ve motivasyona olumlu etki edecek şekilde dekore edilmesi faydalı olabilir. Örneğin kullanılmayan bir dolabı birkaç tasarım püf noktasıyla dönüştürebilir veya tüm bir odayı grafik duvar kağıdı, dikkat çeken mobilyalar ve renkli aksesuarlarla donatabilirsiniz.

İşte verimliliği ve odaklanmayı artıracak ev ofisi fikirleri...

- Bir çalışma köşesi oluşturun

İşe ilk olarak bir çalışma köşesi açarak başlayabilirsiniz. Ayrıca büyük boy ayna yerleştirerek odadaki tüm doğal ışığı yansıtabilirsiniz. Köşenize mevsimlik çiçeklerde ekleyerek canlılık katabilirsiniz.

- Rahat bir koltuk ekleyin

Geniş bir alanda çalışma imkanınız varsa konforlu bir kanepe de ekleyebilirsiniz. Masanızdan uzaklaşmak, telefon görüşmesi yapmak, bir şeyler okumak veya ara vermek için mükemmel bir yer haline gelebilir.

- Canlı aksesuarları eksik etmeyin

Kompakt bir ofis oluşturmanın en güzel yollarından biri de dikkat çeken aksesuarlardır. Bunun için tarzınıza uygun aksesuarlar tercih edebilirsiniz. Ayrıca duvarınız beyaz renkteyse, masa, sandalye ve kalemlik gibi eşyaları da canlı renklerde seçebilirsiniz. Bununla birlikte bir kitap rafını veya dekoratif kutuları da ahşap aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz.

- Şifonyerleri birleştirerek masa yapabilirsiniz

Eski mobilyalardan da faydalanmak isterseniz, 2 adet uygun şifonyeri bir araya getirip, üzerine raf ekleyerek kendi masanızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca şifonyerlerinizi dilediğiniz renge de boyayabilirsiniz.

- Karışık desenler kullanın

Evinizdeki çalışma odanız, farklı desenleri denemek için mükemmel bir yerdir. Koltuk kumaşı ve perdeler için sevdiğiniz desenlerden tercih edebilirsiniz. Uyumlu bir görünüm için de aynı renkteki tonlardan faydalanabilirsiniz.

- Odanıza bitkilerle farklı bir hava katın

Ofisinize bambaşka bir görünüm kazandırmak için bitkileri de eksik etmeyin. Örneğin, sukulentleri raflara yerleştirin. Ayrıca hava temizleyen bitkilerden de yararlanın.

- Rafları da deneyin

Dolap için ekstra bir alanınız yoksa üzülmeyin. Kitapları ve dosyaları saklamak için yeterli bir alan sunan rafları kullanabilirsiniz. Ayrıca tel raflar veya sepetler de dağınıklığı engeller. Çünkü her şeyi rahatça bulabilirsiniz. Eğer alanınıza biraz canlılık katmak isterseniz, bu tel rafları boyayabilirsiniz.

- Kullanılmayan dolabı dönüştürün

Boş bir dolabın kapılarını sökerek ofis için uygun hale getirebilirsiniz. Boyayarak rengini değiştirebilir, aydınlatmalar ekleyerek dekoratif bir görünüm elde edebilirsiniz. Önemli belgelerinizi veya dosyalarınızı muhafaza etmek için uygun bir alternatif olabilir.