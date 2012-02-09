Venedik Karnavalı İstanbul'da

Venedik Karnavalı, Akmerkez’in küçük misafirleri tarafından İstanbul’a taşınıyor. 11 Şubat Cumartesi günü "Venedik Maskesi" adlı etkinlikte, miniklerin yapacağı birbirinden renkli maskeler ile festival havası hissedilecek.

Düzenlediği renkli ve öğretici etkinliklerle çocukların vazgeçilmezi olan Akmerkez’de; çocuklar, 11 Şubat Cumartesi günü Venedik Karnavalı’nın renkli dünyasını yansıtan Venedik maskeleri ile tanışacak ve en beğendikleri maskelere kendi yaratıcılıklarını katacaklar.

Hayal dünyalarının kapılarını aralayarak maskelerini renkli boncuklar, pullar ve boyalarla süsleyecek çocuklar; diledikleri zaman maskelerini takarak kendilerini festivaldeymiş gibi hissedecekler.

Etkinlik 14:00-16:00 saatleri arasında Akmerkez Food Courd’da festival havasında gerçekleşecektir.

www.akmerkez.com.tr