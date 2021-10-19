Derin Ven trombozu (DVT) nedir, nasıl teşhis edilir? Ven trombozu belirtileri ve tedavisi

Bacaklarda oluşan kan pıhtısına verilen ad olan derin ven trombozu (DVT), varis problemleriyle aynı sorunları ve belirtileri gösterdiği için karıştırılabiliyor. Ancak teşhis ve tedavisi yapılmadığında nefes darlığına kadar ilerleyen ven trombozu için geç kalınmadan müdahale edilmesi oldukça önemlidir. İşte ven trombozu belirtileri, tedavisi ve önemli bilgiler...

Ven trombozu nedir?

Derin ven trombozu (DVT) halk arasında kısaltılmış adıyla yani ven trombozu olarak bilinir. Bir tür damar hastalığı olan ven trombozu, damarda, genellikle bacakta oluşan bir kan pıhtısıdır. Kılcal damarlarda kızarıklık ve kan pıhtısı şeklinde görülen ven trombozunun belirtileri, teşhis ve tedavi için hayati önem taşır.

Derin ven trombozu belirtileri nelerdir?

Ven trombozu (DVT) belirtileri şunlardır:

Bacaktaki DVT belirtileri şunlardır:

Tek bacakta (nadiren her iki bacakta), genellikle baldırda veya uylukta zonklama veya kramp şeklinde ağrı

1 bacakta şişme (nadiren her iki bacakta)

Ağrılı bölge çevresinde sıcak cilt

Ağrılı bölge çevresinde kırmızı veya koyu cilt

Damarlara dokunduğunuzda sert veya ağrıyan şişmiş damarlar

Bu belirtiler, kan pıhtısının olduğu yerse, kolunuzda veya karnınızda da olur.

Ven trombozu nasıl anlaşılır?

Ağrı ve şişlik gibi vent trombozu belirtileri yanında nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriniz de varsa ven trombozu hastalığınız ilerlemiş olabilir. Bunun sebebi damarlarınızdaki kan pıhtılarının gevşemiş ve kan dolaşımınıza yayılmaya başlamış olmasıdır. Ayrıca bu kan pıhtıları müdahale edilmediğinde ciğerlerinizde sıkışarak nefes darlığına neden olur. Bu nedenle mutlaka belirtiler dahilinde bir uzmana danışmalısınız.

Ven trombozu kimlerde görülür?

Aşağıdaki durumlarda bir DVT'nin meydana gelme olasılığı daha yüksektir:

60 yaşın üzerinde

Aşırı kilo problemi

Sigara içmek

Daha önce ven trombozu (DVT) geçirmiş olmak

Doğum kontrol hapı almak

Kanser veya kalp yetmezliği sorunu olanlar

Varis problemleri

Daha fazla DVT riski altında olduğunuz bazı geçici durumlar da vardır. Bunlar şunları içerir:

Hastanede kalıyorsanız veya yakın zamanda hastaneden ayrıldıysanız. Özellikle fazla hareket edemiyorsanız (örneğin bir ameliyattan sonra)

Yürüme problemlerinden dolayı hareket edemiyorsanız

Uçak, araba veya trenle uzun bir yolculuğa (3 saatten fazla) çıktıysanız

Hamileyseniz veya önceki 6 hafta içinde bebeğiniz olduysa

Susuz kaldıysanız

Bazen ven trombozu (DVT) bariz bir sebep olmadan gerçekleşebilir.

Ven trombozu nasıl tedavi edilir?

Ven trombozu teşhisinden sonra pıhtılaşma önleyici ilaçlarla tedaviye başlanır. Doktor kontrolünde ilaç tedavisi işe yaramadıysa, küçük bir tüp yardımıyla pıhtı parçalanır ve emilir.

Gebelik durumu söz konusuysa tedavi farklı şekilde ilerler. Hamileliğin geri kalanında ve bebek 6 haftalık olana kadar antikoagülan enjeksiyonlarla tedavi edilir.