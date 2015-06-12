Velvele Mantı, Palmarina Yalıkavak’ta açıldı

Türk mutfağının mantı, çiğ börek ve çökertme kebabı gibi lezzetlerinin keyfini çıkartabileceğiniz Velvele Mantı, Palmarina Yalıkavak’ın dinamik ve eğlence dolu dünyasına yöresel bir lezzet alternatifi getiriyor.

Velvele’nin lezzet seremonisi mantı ile başlıyor ve geleneksel lezzetlerden, en yeni tariflere kadar uzanıyor. Lezzeti, yöresel tatlar ve ev yapımı malzemelerle bir araya getirerek, samimi bir tadım yolculuğu sunuyor.

Seda Şengezer Palmarina Yalıkavak’ı velveleye veriyor!

Sektöründeki erkek egemenliğini kırmak isteyen Velvele Mantı’nın sahibi ve işletmecisi Seda Şengezer, feminen bir bakış açısıyla sektöre yeni bir boyut kazandırıyor. Şengezer, misafirlerine sunduğu samimi, şık ve tamamen ev yapımı menüsüyle marinayı velveleye veriyor!

Velvele’nin, tamamen “kadın eli değerek üretilen” yöresel lezzetlerinin yanısıra zengin bir meze menüsü de bulunuyor. Yaz aylarının en çok tercih edilen “Soğuk Ayran Çorbası” da mekanın ayrıca favorileri arasında yer alıyor. Şengezer’in uzun süren çalışmaları ile hayata geçirilen Velvele; Ege havasını yansıtan sıcak dekorasyonu, menüsü ve hizmet anlayışıyla misafirlerine yepyeni bir mekan sunuyor.

Özenli ve titiz hizmet

Mantının kadın işi olduğunu dile getiren Şengezer,”Velvele, özenli, titiz hizmetiyle marina sakinlerinin, Palmarina Yalıkavak misafirlerinin ve yeme-içme meraklılarının ilk tercihi olmaya aday.“



