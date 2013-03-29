Veliler ve öğretmenler serbest kıyafet istemiyor

Araştırma şirketi A&G, Türkiye genelinde toplam 2.510 veli ve 504 öğretmenin serbest kıyafet uygulaması hakkındaki görüşlerini toparladı.

Çıkan sonuçlar veliler ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun serbest kıyafete karşı olduğunu ortaya koydu. Uygulamaya karşı olma nedenleri arasında evde her gün 'yarın ne giyeceğim' tartışmalarından güvenlik sorunlarına kadar birçok sebep bulunuyor

Sonuçlara göre ankete katılan velilerin yüzde 81’i, öğretmenlerin de yüzde 83’ü serbest kıyafet uygulamasına karşı. Ankete katılanlar serbest kıyafet uygulamasına eğitimin her kademesinde karşı.

İlkokul ve Ortaokul için serbest kıyafet uygulamasını destekleyenlerin oranı yüzde 18’lerde kalırken lise için bu oran sadece yüzde 2 artarak yüzde 20 civarına geliyor.

Serbest kıyafet uygulamasını yanlış bulma nedenlerinin başında ‘dar gelirli ailelerin çocuklarının okullarda ezilecek’ olasılığı geliyor. Bu oran velilerde yüzde 76, öğretmenlerde yüzde 63 oranında.

Ardından ‘Evde her gün 'Yarın okulda ne giyeceğim' tartışması yaşanacak’ nedeni geliyor. Bu oran da velilerde yüzde 48 öğretmenlerde yüzde 30

‘Öğrenci olan ve olmayan anlaşılamayacağı için okulda güvenlik sorunları artacak’ diyenler velilerde yüzde 31, öğretmenlerde yüzde 41.

‘Okulda disiplini sağlamak zorlaşacak’ diyen veliler yüzde 24, öğretmenler yüzde 38.

Serbest kıyafete karşı olma nedenlerinin sonuncusu ‘Öğrencilerin okula ait olma duygusu zayıflayacak’. Bunu söyleyen velilerin oranı yüzde 15, öğretmenlerin oranı yüzde 23.

Hürriyet

* Serbest kıyafet uygulaması öğrencilerin derslerine odaklanmalarını engeller ve başarıyı düşürür.

Katılma oranı

Veliler: % 66

Öğretmenler: % 69

* Serbest kıyafet uygulaması dar gelirli ailelerin çocuklarının psikolojisini kötü yönde etkiler.

Katılma oranı

Veliler: % 82,4

Öğretmenler: % 85,8

* Serbest kıyafet uygulaması okullarda disiplin sağlamayı zorlaştırır.

Katılma oranı

Veliler: % 78,3

Öğretmenler: % 81,2

* Serbest kıyafet öğrencileri daha yaratıcı kılar.

Katılma oranı

Veliler: % 25,1

Öğretmenler: % 23,2

* Dar gelirli ailelerin çocukları mağdur olup ayrımcılığa uğrar.

Katılma oranı

Veliler: % 83,1

Öğretmenler: % 80,7

* Zengin ve yoksul çocuklar arasında gruplaşmalara neden olur.

Katılma oranı

Veliler: % 82,1

Öğretmenler: % 83,5

* Öğretmenlerin öğrenciler arasında ayrımcılık yapmasına neden olur.

Katılma oranı

Veliler: % 47,7

Öğretmenler: % 24,5

* Öğrenciler arasında oluşacak marka rekabeti hırsızlık olaylarını doğurur.

Katılma oranı

Veliler: % 75,5

Öğretmenler: % 75,4

* Öğrenciler kıyafet ve marka yarışına gireceği için aileler zor durumda kalır.

Katılma oranı

Veliler: % 86,6

Öğretmenler: % 84,7

* Uyuşturucu maddelerin okula girmesini kolaylaştırır.

Katılma oranı

Veliler: % 69,5

Öğretmenler: % 67,7

Velilerin yüzde 88,8’i, öğretmenlerin de yüzde 88,3’ü serbest kıyafet uygulamasının ailelerin okul masrafını arttıracağını düşünüyor.

Velilerin yüzde 62,1’i, Öğretmenlerin de yüzde 59,7’si Devlet okullarındaki okul kıyafetinin belirlenmesinde velilerin kararlarının geçerli olması görüşünde.