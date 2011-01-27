Veliler için Faydalı Bir Seminer
Anne babalar, çocuklarınızın eğitimi ile ilgili bu özel seminer kaçmaz!
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde 19 Şubat cumartesi günü velileri ilgilendiren çok özel bir seminer gerçekleşecek. Aileler, çocuklarının eğitimi ile ilgili faydalı bilgiler alma şansına sahip olacaklar. Özel Neslin Değişen Sesi Anaokulu ve İlköğretim Okulu'nun organize etmiş olduğu seminere, konuya ilgi duyan tüm veliler davetli.
19 Şubat Cumartesi Seminer Programı
11.00-12.00: GM Eğitmeni Anne MOİNET "Getion Mental / Zihinsel Eğitim Yöntemleri"
Yarım saatlik bir ara
12.30-13.30: Uzman Pedagog Ferha DİLDAR "Erken Dönemde İkinci Dil Edinimi"
Seminerin bu bölümünde simultane çeviri yapılacaktır.
Yer: Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Cumhuriyet Cad. 127 Harbiye / İstanbul
İletişim: www.nds.k12.tr - www.ilkokul.nds.k12.tr - www.anaokul.nds.k12.tr
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