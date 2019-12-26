Vegan pasta nasıl yapılır?
Doğru malzemelerle vegan pasta yapımı aslında son derece kolay! Zor gibi görünse de birkaç malzeme ve ek bilgi ile bu pastayı siz de yapabilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Başkara, vegan pasta yapmanın incelikleri hakkında bilgiler verdi.
Pasta yapımına başlamadan:
• Çiğ kaju fıstıklarını 6 saat önceden,
• 7 adet kuru hurmasını 15 dakika kadar,
• Ceviz, badem ve fındıkları 24 saat önceden ılık suda bekletin.
ALTLIK:
• 4 çorba kaşığı 24 saat suda bekletilmiş çiğ badem
• 25 adet ceviz içi
• 4 çorba kaşığıçiğ fındık
• 5 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
• 1 çay kaşığı tuz
Malzemelerin hepsini robottan geçirip yağlı kağıt serilmiş kalıba ellerinizle bastırarak yayın.
SOS:
• 6 avuç çiğ kaju (Kajuyu altı saat önceden suda aktive edin.)
• 5 tatlı kaşığı hurma püresi
• 2 tepeleme ham kakao
Malzemeler robotta krema haline getirin. Yukarıda yaptığınız tabanın üzerine yayın. Buzluğa alın.
ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN:
• 200 gram taze orman meyvesi
• Kabak çekirdeği, Antep Fıstığı
• Ham kakao taneleri
• Yenilebilir çiçekler ve yapaklar kullanabilirsiniz.
ÖNERİLER:
Buzlukta bir günün üzerinde bekleyen pastaları yemeden 1 saat önce çıkartılıp dışarıda veya buzdolabında çözün.
Buzlukta yaklaşık 1 ay bekleyebilir.
Tam çözünmeden kesme kıvamındayken dilimlenirse buzluktan istenildiği zaman dilim dilim almak pratik olur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle