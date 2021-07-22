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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 05:22 | Son Güncelleme:

Vedat isminin anlamı nedir? Vedat ne demek? Vedat adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Vedat isminin anlamı nedir? Vedat ne demek? Vedat adının özellikleri, analizi ve kökeni

Hayata ilk defa merhaba diyecek olan bebekleri için meraklanan ve bir yandan da isim arama telaşına düşen ebeveynler, hangi ismi koysam konusunda kararsız kalıyor. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan isimlerin başında Vedat ismi gelmektedir. Vedat ismini düşünen kişiler, isim hakkında bazı sorulara yanıt arıyor. Vedat isminin anlamı nedir? Vedat ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Vedat ismi Arapça kökenli bir isim olmakla beraber sadece erkek çocuklar için kullanılmaktadır. Vedat isminin anlamları sevgi ve dostluk şeklindedir.

 Vedat İsminin Anlamı Nedir? Vedat Ne Demek?

 Türkiye’de Vedat ismini kullanan aktif kişi sayısı ortalama 110 bin civarındadır. Vedat isminin rengi mavi anlamı ise dostluk, sevgi demektir.

 Vedat İsminin Özellikleri

 Hırçın ve şımarık karakterlere sahiplerdir. Hayatlarında her istedikleri olsun isterler. Gezmeye ve eğelenmeye oldukça düşkün, bir o kadarda iş yaşamında çalışmaya tam odaklı yaşam sürerler. Kazanmayı ve harcamayı aynı oranda çok severler.

 Vedat İsminin Analizi

 Vedat ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

 V: Kendi içine dönük hayatı benimsemiştir. Etrafındaki olaylar ile pek ilgilenmez.

 E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

 D: Güçleri diğer insanlara göre daha fazladır. Gücünü herkese kabul ettirmek ister.

 A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

 T: Hayatını hızlı yaşar ancak duygularını dışa vurmakta zorlanır.

 Vedat Adının Kökeni

 Vedat adının kökeni Arapçadır.

 Vedat İsminin Yanın Yakışan İsimler

 Vedat isminin yanına yakışan kız isimleri; Veda, Vedia, Vediha, Vedide.

 Vedat isminin yanına yakışan erkek isimleri; Vedi, Vedit, Melih, Vedad.

 Vedat İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

 Geçmiyor.

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