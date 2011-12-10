“Ve Hep Birlikte Soldan Çıkarlar” sahnede!

Kerem Kurdoğlu’nun yazdığı "Ve Hep Birlikte Soldan Çıkarlar" adlı oyunun yönetmeni ise Celal Kadri Kınoğlu. Üsküdar Tekel Sahnesi’nde prömiyer yapan oyun, aralık ayı boyunca sahnelenecek.

Bill Gates, dünyayı sınıfsız bir topluma ulaştıracak, yepyeni bir devrimin gizli önderi olabilir mi? Dünyanın en zengin adamlarından biri, aylardır, kimseye haber vermeden, Seattle’ın kenar mahallelerinde, harap bir binanın dördüncü katında düzenli olarak kimi ziyaret etmektedir? Bangkok'tan canlı bağlantıyla gösteriye katılan güzel oyuncumuzu bir daha görebilecek miyiz? Peki, şu anda bütün dünyanın Bill Gates diye bildiği kişi, gerçek Bill Gates mi?

Oyun Tarihleri: 8–10–13–17 Aralık tarihleri arasında Üsküdar Stüdyo Sahne’de.

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