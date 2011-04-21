Vatan Şaşmaz'la Buzda Dans

Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Forum İstanbul Ice Trendy Buz Pisti'nde Vatan Şaşmaz ile birlikte eğlenmeye hazır mısınız? Bu güzel günü bayram havasında geçirmek isteyen herkes 23 Nisan'da Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'ndeki etkinliğe katılabilir.

Türkiye’de teknoloji perakendeciliğine yenilikçi bir vizyon kazandıran Vatan Bilgisayar, çocuklar için 23 Nisan’a özel etkinlik düzenliyor. Vatan Notebook organizasyonuyla Forum İstanbul Buz Pisti’nde düzenlenecek “Vatan’la Buzda Dans Gösterisi”yle sevilen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Forum İstanbul AVM içinde yer alan Ice Trendy Buz Pisti’nde 23 Nisan 2011 Cumartesi günü 12.00 – 14.00 arasında Vatan Şaşmaz, 1987’den 1990’a dek bir çok yarışmada, altın, gümüş ve bronz madalya sahibi olan Vatan Bilgisayar Müşteri Yasal İlişkiler Müdürü Nazlı Gökbakan eşliğinde “Vatan’la Buzda Dans Gösterisi” gerçekleştirecek. Vatan Şaşmaz’ın katılımıyla gerçekleşecek etkinlik sonrasında çocuklar sevilen sunucuyla bira araya gelerek fotoğraf çektirebilecek. Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’ni ziyaret eden tüm çocuklar bu önemli günü birbirinden güzel sürprizler ve hediyeler ile tam bir bayram havasında geçirecek.

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