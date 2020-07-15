Varikosel tanısı nasıl konulur? Varikosel tedavisi nasıl yapılır?

Varikosel nedir?

Toplumda erkeklerin %10-20 gibi oranında görülen testiküler venlerin genişlemesi ve varisleşmesidir. Ergenlik döneminde başlar ve yıllar içinde ilerler.

Klinik bulguları nelerdir?

Testiküler bölgeden kasığa vuran ağrı, yıllar içinde testislerde küçülme, erkeklik hormonu olan testosteron seviyesinde azalma ve kısırlıktır.

Varikosel tanısı nasıl konulur?

Klinik şikayetler, muayene ve kesin olarak Renkli Doppler USG ile tanı konur.

Varikosel tedavisi nasıl yapılır?

Yıllardır yapılan cerrahi tedavi ve anjiografik embolizasyondur. Cerrahi tedavi; hasta için daha zor, komplikasyon oranı ve başarısızlık oranı daha yüksektir. Cerrahi tedavide % 30-40’lara ulaşan başarısızlık, hidrosel gelişimi, yara yeri enfeksiyonu ve iyileşme süresinin uzun olması büyük dezavantajlardır.

Anjiografik embolizasyon yeni bir tedavidir. Başarı oranının çok yüksek olması, herhangi bir operasyon kesisinin olmaması, hastanede yatış gerektirmemesi ve genel anestezi uygulanmaması nedeniyle varikoselde ameliyatın yerini alacak, son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir tedavidir.

Varikoselde anjiografik embolizasyon işlemi, deneyimli ekipler tarafindan yapıldığında, hasta için son derece kolay ve konforlu bir yöntemdir. Kasık bölgesinden lokal anestezi yardımıyla toplar damara girildikten sonra gerekli ekipmanla bozuk olan testiküler toplar damara ulaşılıp, damar özel maddelerle kateter aracılığıyla kapatılır.

İşlem toplardamar anjiosu olduğundan (atardamar değil) ağrısız ve konforludur. İşlem süresi ortalama 45 dakika olup işlem sırasında ağrı yoktur, hasta tamamen uyanıktır ve hastanede kalma gerektirmez. Embolizasyondan sonra sperm sayılarında ve kalitesinde artış, ağrı ve şikayetlerde düzelme olur.