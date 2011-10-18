“Var mısın Yok musun?”un unutulmazları

“Var mısın Yok musun?” yarışması ile televizyon dünyasında adını duyuran, ardından “Survivor” ile ekranlarda gördüğümüz Gizem Akın, şu sıralar ise her pazar Star TV’de yayınlanan magazin programı Süper Starlife ile evlerimize konuk oluyor. Gizem Akın’la katıldığı programlardan sonra değişen hayatı ve “Var mısın Yok musun?” yarışmasında tanıştığı, “Survivor” adasında evlenmeye karar verdiği Hakan Hatipoğlu ile olan evliliği üzerine özel bir sohbet gerçekleştirdik.

Gizem Akın Hatipoğlu, röportaj için buluştuğumuz yere büyük bir heyecanla geldi. Bu heyecanının Türk Kalp Vakfı’nın yeni destekçisi olmasından kaynaklandığını öğrendik. Gizem, röportajımıza ilk olarak şu sözlerle başladı: “Kalp ve damar hastalıklarının ne kadar önemli olduğunu, birçok ayrıntıyı biraz önce katıldığım organizasyonla bir kez daha hatırladım. Bu hastalığa yakalanmadan önce yapılabilecek birçok şey olduğunu öğrendim. Bundan sonra tüm organizasyonlarında gönüllü olarak yanlarında olacağım.”

Gizem’i bu duyarlı hareketinden dolayı tebrik ettikten sonra özel hayatına dair koyu bir sohbete başladık. İşte Gizem ve Hakan çiftinin yeni kurdukları yuvalarında yaşananlar…

“Var mısın Yok musun?” programına katılman nasıl oldu?

Öncelikle küçüklüğümden beri televizyon işi yapmak istiyordum. İzlediğim bir bölümde liseden arkadaşım yarışıyordu ve ondan etkilenip yarışmaya başvurdum. Bir sene boyunca yarışmadaydım. 250. programda yarıştım ve yarışmadan 135.000 TL ile ayrıldım. En önemlisi Hakan’la orada tanıştım (Gülüyor).

"ACUN ILICALI'YA ŞÜKREDİYORUM"

Hayatın değişti.

Kesinlikle öyle… Hem Hakan’la tanışmam hem de herkes tarafından güzel bir şekilde tanınmam açısından çok mutluyum. Tabii tüm bunların arkasında Acun Ilıcalı var, Acun Bey’e şükrediyorum, her zaman bize destek verdiği için.

“Survivor”dan bahsetsek biraz?

Çok zor bir yarışmaydı, açlık ve tuvalet imkanları gerçekten çok kötüydü.

Survivor’da en iyi anlaştığın kişi kimdi?

“Var mısın Yok musun?”da kimse kimseye rakip değildi ama Survivor’da her şey değişti. İşin içine rekabet girdi ve herkesin gerçek kişiliği ortaya çıktı. En iyi anlaştığım kişi Merve’ydi. Ben ve Hakan elendikten sonra bizi temsilen Merve kaldı. Bizim kahramanımız oldu. İyi mücadele etti, hakkıyla kazandı.

Başak’la problem yaşamıştınız, onunla ilgili ne düşünüyorsun?

Artık her şey gerçekten çok boş geliyor. Benim gitmem için oy vermesinden dolayı bir problemimiz olmuştu. Ama yarışmadan sonra bunların gereksiz olaylar olduğunu ikimiz de anladık ve bir problemimiz kalmadı.

Adaya giderken Hakan da orada olacağı için ailenden nasıl bir tepki geldi?

Hareketlerimize dikkat etmemizi söylediler. Klasik bir aile uyarısı oldu. Tüm yakınlarımızın orada bizi izleyeceğini ve özenli davranmamız gerektiğini hatırlattılar. Zaten ailem ikimize de çok güveniyordu. Hakan da bu tarz konulara çok özen gösteren biridir. Özel birkaç görüntümüz yayınlandı ama ters bir durum yoktu.

Evlilik teklifini adada almıştın değil mi?

Benim eleneceğim gün artık tahmin ediliyordu ve ben o yüzden ağlıyordum. Hakan beni bir köşeye çekip moral vermeye çalışmıştı. Sonra duygusal birkaç söz söyledi, ikimiz de ağlıyorduk zaten. İki tane palmiye yaprağını cebine koymuş sonra palmiye yapraklarını parmaklarımıza bağlayarak sözlenmiş olduk (Gülüyor). 24 Temmuz’da da evlendik.

“KAYINVALİDEM İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ”

Peki, evlilik nasıl gidiyor?

Çok güzel, ev işleri ile uğraşıyorum. Evle ilgilenmeyi çok seviyorum. Çekimim tek gün o yüzden evime rahat zaman ayırabiliyorum.

Kayınvaliden ile aranız nasıl?

Çok iyi, birlikte geziyoruz, gayet güzel anlaşıyoruz. Onlara yakın oturuyoruz, her zaman bana destek oluyorlar. Birlikte pazara çıkıyoruz (Gülüyor). Ailelerimiz de birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Gerçekten iki ailenin anlaşabilmesi çok önemli şeylermiş. Bu yüzden içim çok rahat, çok mutluyum.

Hakan annesine çok mu düşkün, seni annesine benzetiyormuş sanırım?

“Hep anneme benzeyen biriyle evlenmek isterdim” demişti. Annesine düşkün, aile birliğine çok önem veriyor zaten. Ben de aileme çok düşkünümdür. Benim aileme karşı da çok iyi davranır Hakan. Benim de ağabeyim var. Ağabeyim daha soğuk davranır ama annem Hakan’a bayılıyor. Babamla da çok iyi anlaşıyorlar.

“2013 YILINDA ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Aileye önem vermesinin iyi bir baba olacağına da işaret olduğunu düşünüyor musun?

Evet kesinlikle buna inanıyorum. Panama’da doğmamış bebeğimiz için bir video çektik bile. Bu Hakan'ın fikriydi. Ayrı ayrı çocuğumuza seslendik, özel şeyler söyledik ama birbirimizin ne anlattığını hala bilmiyoruz, videoyu izlemedik daha. Bebeğimiz olmadan izleriz diye düşünüyorum.

Ne zaman çocuk düşünüyorsunuz?

2013. Hakan’a kalsa bugün istiyor. Ben kendimi daha hazır hissetmiyorum. Zaten 2 aylık evliyiz, ona güzel bir gelecek hazırlamamız için önce kariyerimizi oturtmamız gerekiyor. Hakan kız istiyor, benim de içime erkek olacakmış gibi doğuyor.

Birbirinizi kıskanıyor musunuz?

Genel olarak kıskancımdır. Hakan zaten çok evcimendir, gece hayatına çok düşkün değildir. Zamanında her şeyi yaşamış, şu an aile ortamında bulunmaktan daha keyif alıyor. Haftanın 4 günü Ankara’da Behzat Ç. dizisinin çekiminde oluyor. Ayrı olmak zor geliyor ama bir yandan da güzel tarafları var. Birbirimizi çok özlüyoruz ve bu ilişkimize iyi geliyor. Hakan ise çok kıskanç değildir, daha doğrusu bu konularda olgun davranır. Ben de onun bana olan bu güvenini gördükçe daha olgunlaşıyorum eskisi gibi değilim.

Hakan romantik mi?

Evet, romantiktir. En önemlisi bana çok değer veriyor.

Hayalindeki tv programı nedir, kendini nasıl bir programda görmek istersin?

Şu anki programımdan çok memnunum ve ekiple de çok iyi anlaşıyoruz, bana çok destek oluyorlar. İleride belki spor programı sunmak isteyebilirim ama dizide rol almayı da çok istiyorum. Şu na dizi için görüşmeler yapıyorum, olacak gibi gözüküyor.

Sosyal paylaşım siteleri ile ne kadar ilgilisiniz?

İnanılmaz fanlarımız var. Facebook’ta herkesle konuşmaya çalışıyorum, Twitter’ım yok. Onlar bizi örnek alıyorlar o yüzden Hakan’la yaşantımıza çok dikkat ediyoruz. Onları mutlu etmeyi, onlarla sohbet etmeyi seviyorum.

Gayet formda gözüküyorsun, bunu nasıl koruyorsun?

Ben hızla kilo alan ve veren biriyim. Survivor’da bayağı kilo verdim ama sonra biraz aldım. Özellikle artık her hafta kamera önünde olduğum için yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum.

Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?

Hakan’la birlikte aile kavramına çok değer veriyoruz. İnşallah her zaman örnek bir aile oluruz.

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Gizem’e bu sıcacık sohbeti için çok teşekkür ediyor ve Hakan’la birlikte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Röportaj: Nilay Uzun

Fotoğraf: Merve Hazinedaroğlu