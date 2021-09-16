Vantrolog nedir, nasıl konuşturulur? Vantrolog kukla malzemeleri ve yapımı

Vantrolog aslında son dönemlerde dikkat çeken kukla gösterilerinden biridir. Pek çoğumuz ismini duysa da vantrolog ne demek, nedir tam anlamıyla neye denir bilmeyebilir. Bu yazımızda vantrolog ve vantrolog kukla ile ilgili detayları anlatıyoruz.

Vantrolog (Vantrilok) Nedir?

Vantrolog, dünyanın en eski sanatlarından biridir. Vantrilok olarak okunur. Ağızlarını hiç kıpırdatmadan bir başkası konuşuyormuş hissi vererek, konuşma yapan kişilere vantrolog denmektedir. Vantrologların ağzı kapalı olmasına rağmen karnından konuşma yeteneği vardır. Bu konuşma tarzı ağzı kapalı olarak da yapılabilir.

Vantrolog Nasıl Konuşturulur?

Vantrologlar, bu yetenekleriyle bir başkası gibi konuşabilirler. Özellikle çocuklar tarafından sevilen bu gösteri vantrolog kukla denilen malzemelerle yapılır. Vantrologlar, seyircilerin karşısında sabit durarak veya hareket ederek, ağızlarını hiç açmadan konuşur. Özellikle farklı oyuncakların seslendirmesini yaparak, seyircilere tiyatro tadında bir gösteri sunar.

Evde Vantrolog Kukla Yapımı ve Malzemeleri

Vantrolog kukla yapımı için evde yıpranmış polar giysileri ya da kalın penye kumaşlı olan tshirt’leri keserek kullanabilirsiniz.

Kukla gözlerini tuhafiyelerden, kırtasiyelerden, Amigurimi oyuncak gözü ya da kilitli göz ismiyle online satış sitelerinden de temin edebilirsiniz.

Kukla saç ipleri için örgü yünleri kullanabilirsiniz. Ayrıca tercihe göre pelüş tüylü kumaş, makrame ipi de kullanılabilir. Peluş kumaş daha çok erkek kukla ya da yaşlı vantrolog kuklada tercih ediliyor.

Bunun yanında saç için eskimiş triko kazak hırka gibi giysileri sökerek kıvırcık saçlı bir vantrolog kukla yapabilirsiniz.

Vantrolog kuklanın kafası yuvarlak dolgun durması için içini elyafla doldurabilirsiniz. Ya da 1cm- 2 cm'lik kalınlıktaki süngerlerden faydalanabilirsiniz.