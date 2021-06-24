Van Kedisi Nedir? Van Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Van kedisinin ihtişamı dilden dile dolaşarak birçok birey tarafından duyulmuş ve bilinmektedir. Hatta evlerinde bahçelerinde Van kedisi sevilerek beslenmektedir. Elbette ki Van kedisi ırkının bakımı mamaları, özellikleri, cinsi de bilinerek titiz bir şekilde yapılmalıdır.

Van Kedisi Nedir?

İsmi Van gölü bölgesine dayanan, köklerini bu bölgeden alan, gözlerinin biri mavi diğeri kehribar renkte olan, iyi yüzücü olan kedi ırkına Van kedisi denmektedir.

Bilinmesi gereken bir diğer özellik de genelde bu kedilerin yavrularının iki kulağı arasında bir ya da iki tane siyah nokta bulunur.

Van Kedisi Kökeni

Van gölü Türkiye'nin doğusunda bulunmaktadır. Bu göl İşte Van kedisinin atalarına ev sahipliği yapmıştır. Van kedisinin kökeni Van gölü bölgesine dayanmaktadır.

Van kedisi Van gölünden çıkan bir kedi olarak bölgede yüzen kedi olarak da bilinmektedir. Yüzen kedi denmesinin nedeni de Van kedisinin iyi bir yüzücü olmasıdır.

Normal de kedi türleri düşünüldüğünde kediler sudan hoşlanmazlar. Van kedisi için böyle bir genelleme söz konusu değildir. Bu yönüyle de kendi ırkı arasında sıyrılmaktadır. Van kedisi sudan hoşlanmaktadır. Patileri ile su sıçratmak Van kedisini mutlu etmektedir.

Van Kedisi Fiziksel Özellikleri

Van kedisinin fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir. Çünkü oldukça karakteristik fiziksel özelliklere sahiptir. Genellikle kısa tüylü bir kedi türüdür. Kaslı bir vücuda sahiptir ve uzun boyludur. Van kedisinin kuyruk yapısı ise tilki kuyruğuna benzemektedir. Van kedisinin kuyruğu uzun ve kabarıktır.

Van kedisinin burun yapısı ise genel olarak orta büyüklükte geçmektedir. Burnuna oranla kulakları ise büyük ve geniş yapıdadır. Yüz yapısından bahsetmek gerekirse yuvarlak ve küçüktür.

Van Kedisi Kişiliği Ve Ruhsal Özellikleri

Van kedisi uyumlu bir tür olmasıyla dikkat çekmektedir. En belirgin kişilik özelliği uyumlu bir kedi oluşudur.

Diğer evcil hayvanlarla ve çocuklarla iyi anlaşır. Bulunduğu ortama kolayca uyum sağlar. Ev yaşamına oldukça uygun bir türdür.

İnsanlarla iletişim kurmak için Van kedisi oldukça fazla miyav sesini çıkarmaktadır. Sevgi ve ilgi gösterildiğinde Van kedisi de olumlu karşılık vermektedir.

En belirgin fiziksel özellikleri arasında pembe burunları vardır. Bu pembe burunlar kızıl renge doğru hızlı bir şekilde değişme gösterirse Van kedisi sinirlenmiş demektir.

Van kedisini sinirlendiren şeyler arasında oyun oynamayı istemediği zamanlarda onları zorlamak ve kucakta dolaştırılma işlemidir. Bu durumlarda burunları pembe renkten kızıl renge döner.

Van Kedisinin Yatkın Olduğu Hastalıklar

Saf kan olan kediler genetik hastalıklara sahip olma oranlarında baş sırayı çekmektedir. Doğal olarak Van kedi türü de saf kan bir kedi çeşididir. Bu yüzden en yatkın olduğu hastalıklar genetik hastalıklardır.

Diş eti iltihabı, körlük, görme kaybı, yaralanmalarda fazla kanama, zor doğum travması, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, yüz hastalıkları, sağırlık Van kedisinin en yatkın olduğu genetik rahatsızlıklar olabilmektedir.

Van Kedisi Bakımı

Van kedisinin bakımında kilo kontrolü önem arz etmektedir. Bir Van kedisi sporcu vücuda sahip olduğu için kolay kolay kilo almamaktadır. Fakat kilo aldığında hemen zayıflatma işlemine geçilmelidir.

Tüy bakımları da ayrı bir özen gerektirmektedir. Haftada bir veya iki kez düzenli olarak taranarak bakımı yapılmalıdır.

Van kedisi bakımı içinde tüylerinin kesimi, yıkanması, tüylerinin bakımı, kilo kontrolleri, eğitimi ve beslenmesi gelmektedir.

Van Kedisi Nasıl Yıkanır?

Van kedisinin yıkanması için öncelikle yıkama sistemini hazırlamanız gerekmektedir. İki ayrı kova yıkamada kullanılmaktadır. Bu kovalar yarıya kadar ılık su ile doldurulur. Van kedisi suyu sevdiği için zorluk çıkartmayacaktır. Kovanın birine kedi sokulur ve bir lif yardımıyla tüyleri yıkanır güzelce ıslatılır. Daha sonrasında ise tüyleri için kedi şampuanı kullanılabilir. Masaj yapılarak yıkama devam eder. Son olarak bol su ile durulanır.

Van Kedisi Tüy Kesimi Nasıl Yapılır?

Van kedisi tüy kesimi genel olarak anestezi altında ve sakinleştirici ilaçlarla yapılmaktadır. Bu nedenden dolayı kedinin tüy kesimi için bir veterinere baş vurulması en doğrusu olacaktır.

Tıraş makinesinin titreşiminden ve gürültüsünde Van kedisi rahatsız olabilmektedir. Tepki gösterebilir, kıpırdar ve istemeyebilir.

Tüy kesimleri sağlıklı, temiz, titiz ve düzgün olması açısından kedi tüyleri için özel üretilen tıraş makineleriyle yapılmaktadır.

Van Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Van kedisi ırkının elbette ki ortalama olarak belirli bir yaşam süresi bulunmaktadır. Van kedisi için bu ortalama yaşam süresi 12 yıl ile 17 yıl arasındadır. Yani Van kedisi en az 12 yıl en fazla ise 17 yıl yaşayabilmektedir.

Van Kedisi Nasıl Eğitilir?

Van kedisi diğer kedi ırklarına oldukça zekidir. Doğal olarak da eğitilmesi en basit kedi ırkıdır. Çeşitli oyunlar sayesinde Van kedisi eğitimi gerçekleşir. Ortalama zekaya sahip olan bu kediler eğitirken çabuk öğrenir. Bu nedenden dolayı da bir köpeğin öğrenebileceği her şeyi oyun aracılığıyla öğrenebilir.

Van Kedisi Renkleri

Van kedisi renkleri arasında en bilinen beyaz Van kedi çeşitleridir. Bu kedilerin kulaklarının içi, patileri ve burunları pembe renklidir. Tüyleri beyazdır. Uzun ve tüylü kuyruk yapıları bulunur. Kafa ve kuyruklarındaki tüylerin renkleri ise sarı, mavi, tekir, siyah, krem ve kahverengi olabilmektedir.

Van Kedisi Mama Önerisi

Van kedisi mama önerisinde önemli olan nokta bu kedilerin beslenme şekillerinin ne olduğudur. Van kedileri etçil beslenmektedir. Yani protein ile beslenme şekli bu kedilere uygundur. Van kedisi mama önerisinde protein bakımından zengin içerikli mamalar önerilmektedir. Van kedisi mamalarında kuru mama, yaş mama ve ödül mamaları önerilmektedir.