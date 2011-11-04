Van iÃ§in ÅŸeker ve oyuncak tÄ±rÄ±

Van'da meydana gelen depremden sonra VanlÄ± Ã§ocuklarÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± hafifletmek, hayallerine sÄ±kÄ± sarÄ±lmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ä°stanbul Oyuncak MÃ¼zesi'nin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kampanya ile toplanan 1 tÄ±r dolusu oyuncak ve ÅŸeker yola Ã§Ä±ktÄ±.

KadÄ±kÃ¶y de bulunan Ä°stanbul Oyuncak MÃ¼zesi'nin bir hafta Ã¶nce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± oyuncak toplama kampanyasÄ±na Ä°stanbullular yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi ve kÄ±sa sÃ¼rede tam 1 tÄ±r dolusu (yaklaÅŸÄ±k 20 kamyon) oyuncaÄŸÄ± VanlÄ± Ã§ocuklara gÃ¶ndermek iÃ§in mÃ¼zeye baÄŸÄ±ÅŸladÄ±. Åžiddet iÃ§eren hiÃ§bir oyuncaÄŸÄ±n kabul edilmediÄŸi kampanya ile toplanan yÃ¼zlerce, bebek, araba ve tÃ¼ylÃ¼ hayvan figÃ¼rlÃ¼ oyuncaklar ile rengÃ¢renk bayram ÅŸekerleri KadÄ±kÃ¶y Belediyesi'nin organizasyonuyla bayramdan Ã¶nce Ã§ocuklarÄ±n ellerine kavuÅŸabilmeleri iÃ§in bugÃ¼n yola Ã§Ä±ktÄ±.

Tam 20 kamyon dolusu oyuncak ve ÅŸekerle dolu tÄ±rÄ± bugÃ¼n KadÄ±kÃ¶y Belediyesi Ã¶nÃ¼nden Ä°stanbul Oyuncak MÃ¼zesi'nden Belgin AkÄ±n, oyuncak toplama kampanyasÄ±nÄ± baÅŸlatan Ali Ozan AkÄ±n ve arkadaÅŸlarÄ± Ali Tarkan, Tahsin ArmutÃ§u ile KadÄ±kÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± Selami Ã–ztÃ¼rk ve Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kadriye KasapoÄŸlu uÄŸurladÄ±.

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Kampanya ile toplanan oyuncaklarÄ±n bayramÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ Van'Ä± ziyaret edecek olan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve diÄŸer yetkililer tarafÄ±ndan VanlÄ± Ã§ocuklara daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden BaÅŸkan Ã–ztÃ¼rk, Ã§ocuklarÄ±n oyuncak ve ÅŸekerlerle deprem psikolojisinden az da olsa uzaklaÅŸacaklarÄ±nÄ± umduÄŸunu sÃ¶yledi. Oyuncak MÃ¼zesi KurucularÄ±ndan Belgin AkÄ±n da kampanya ile kÄ±sa sÃ¼rede binlerce oyuncak topladÄ±klarÄ±nÄ±, bu oyuncaklarla Ã§ocuklarÄ±n bayramda mutlu etmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, kampanyayÄ± destekleyen herkese teÅŸekkÃ¼r etti.