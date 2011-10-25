“Van için Rock!” Konseri

Van depremi sonrası, birçok sanatçı depremzedelere yardım için kolları sıvadı. Rock sanatçıları ve grupları, 30 Ekim 2011 Pazar günü Maçka Küçükçiftlik Park’ta bir araya gelerek Vanlı vatandaşlarımıza destek için şarkı söyleyecekler. Konserin tüm geliri ise Türk Kızılay’ına bağışlanacak.

30 Ekim 2011 Pazar günü Maçka Küçükçiftlik Park’ta yapılacak konserin duyurusu ise şöyle:

“Biz müzisyenler olarak, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu ortamda, en iyi yaptığımızı düşündüğümüz şeyle yani ürettiğimiz müziği arkamıza alarak Van'a destek için bir araya geliyoruz. Bu konserin amacı Van'da yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmaktır.

Amacımız eğlenmek değil, aksine birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu dönemde başta biz müzisyenler bir araya gelerek, mümkün olduğu ölçüde VAN’da yaşanan felaketin yaralarını sarmaya çalışmaktır.

Türkiye'de ilk kez bu kadar çok Rock grubunu bir arada izleyeceğiniz bu konserde dinleyici sayısı oldukça önemli. Kısa sürede organize olduğumuz bu büyüklükte bir konserde olup Van'da yaşanan felakete katkı sağlayacağınızdan eminiz.

Pazar 12.00'da başlayacak konser 23.30'a kadar sürecektir. Kapı açılış saati ise normale göre biraz erken; saat 10.00'da kapılar açılacaktır. Sıra dışı bu konserde, gelin hep birlikte hem Van için toplayabildiğimiz kadar parayı toplayalım hem de bu tarihi konserin bir parçası olalım.

Konserde çalışan, destekleyen, sahnede olan, satış yapan herkes gönüllüdür. Kimse her hangi bir ücret almayacaktır. Konserin tüm geliri doğrudan Türk Kızılay'ına aktarılacaktır.”

Konsere Katılımı Kesinleşen Sanatçı ve Gruplar

4x4, Aslı, Aylin Aslım, Ayşe Saran- Murder King, Can Bonomo, Cem Köksal, Çilekeş, Demirhan Baylan, Demir Demirkan, Dilemma, Duman, Direc-t, Emre Aydın, Ete Kurttekin, Feridun Düzağaç, Foma, Gece, Gece Yolcuları, Gripin, Haluk Levent, Kurban, Mabel Matiz, Malt, Marsis, Melis Danişmend, Model, Moğollar, Mor ve Ötesi, Multitap, Ogün Sanlısoy, Özge Fışkın, Pamela, Redd, TNK, Yüksek Sadakat.

Biletleri, Salı gününden itibaren tüm Biletix satış kanallarından veya Maçka Küçükçiftlik Park gişesinden temin edebilirsiniz.

www.vanicinrock.org