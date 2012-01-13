Vanlı depremzede bebek ve çocuklara destek olmak ve onları bir nebze de olsa ısıtmak için “Van için Örüyoruz” kampanyası başlatıldı. Kampanyaya en büyük desteği ise Kartopu Tekstil A.Ş veriyor. Gönüllülerin çocuk ve bebekleri ısıtmak için ördükleri atkı, bere, eldiven ve kazaklar için kullandıkları yün iplikler, Kartopu tarafından temin ediliyor. İşte, o kampanyanın detayları!

Van’da meydana gelen deprem felaketinden en çok etkilenenler, şüphesiz ki çocuklar ve bebekler. Soğuk kış mevsiminin tam başında evsiz kalan bebek ve çocuklara bir nebze olsun yardım etmek isteyen gönüllüler tarafından başlatılan Van için Örüyoruz kampanyasına Kartopu, yün iplik ürünleriyle sponsor oldu.

Bebek ve çocuklar ördüklerinizle ısınacak

Van İçin Örüyoruz kampanyasına katılan gönüllüler, bebek ve çocuklar için örülen eldiven, atkı, bere, yelek, kazak gibi kışlık giyecekleri www.vanicinoruyoruz.com sitesi aracılığıyla topluyor ve Van’a ulaştırıyor; Van’daki gönüllüler de bu giyecekleri bebek ve çocuklara elden teslim ediyor. Kartopu, Van için Örüyoruz kampanyası dahilinde bebek ve çocukları olabildiğince ısıtmak için maharetli elleriyle kıyafet ören yardımseverlerin yün iplik ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor, Van’daki minikleri sıcak umutlarla kucaklıyor.

Ördüklerinizi nereye yollayacaksınız?

Size en yakın Doğa Koleji‘nin rehberlik servisine, paketin üzerine “Van İçin Örüyoruz” diye not ederek ördüklerinizi bırakabilir ya da kargo ile gönderebilirsiniz.

Not: Kargo ücreti göndericiye aittir.

Ördüklerinizi bırakmanız ya da göndermeniz için Doğa Koleji iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.