Kartopu Yünleri A. Ş. “Van İçin Örüyoruz” projesi ile birlikte yeni bir kampanyaya daha başlattı. Bu kampanya kapsamında Kartopu, Van'daki depremzedelere yardım için “Van İçin Ör” kutuları hazırlayarak İstanbul'da belirli tuhafiyelere dağıtımını sağladı.

Van'daki depremzedeleri unutmayan, onların yaralarını sarmak için katkıda bulunmak isteyen herkes evinde ördüğü atkı, bere, patik, ceket, kazak gibi giysileri tuhafiyelerde bulunan “Van İçin Ör” kutularına bırakabilir.

Şu ana kadar birçok tuhafiyeye gönderilen “Van İçin Ör” kutularına siz de örgülerinizi bırakabilir, Van'da yaşanan felaketi ve oradaki depremzedeleri unutmadığınızı, onlara vereceğiniz bu destek ile gösterebilirsiniz.

Marifetli ellerden çıkan giysiler, kutular doldukça Van'daki depremzedelere elden teslim edilecek.

Unutmayın, Van'a bahar gelmedi, onlar hala üşüyor...

"Van İçin Ör" kutularının bulunduğu tuhafiyelerin adreslerini görmek için tıklayın!

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