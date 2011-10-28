Van’da yaşanan depremden sonra birçok sanatçı el ele verdi. "Şimdi tam sırası, tam zamanı!" diyen yüzlerce sanatçı ve gönüllü kurum, 30 Ekim 2011 Pazar günü 10:00'da Maçka Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek olan “Van için rock” toplu konserinde koşulsuz olarak, ücret almadan bir araya geliyor.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, tüm geliri Türk Kızılayı vasıtasıyla sadece Van’daki depremzedeler için kullanılacak bu organizasyona objektifiyle destek oluyor.

''Van için Mehmet Turgut'a Fotoğraf Çektir” sloganıyla yola çıkan sanatçının, “Van için rock” konserinde gerçekleştireceği çekimler için Maçka Küçükçiftlik Park’ta küçük bir “Mehmet Turgut Stüdyosu” kuruluyor. Dileyen katılımcılar, Mehmet Turgut’a fotoğraf çektirirken, bir yandan da Van’a destek olacaklar.

Fotoğraflar, Türk Kızılayı tarafından Van’a gönderiliyor

Çekilen tüm fotoğraflar, çekim ertesinde mail yolu ile katılımcılara iletilirken, çekimlerden elde edilecek tüm gelir, konser organizasyonu tarafından Türk Kızılayı aracılığıyla Van’a gönderilecek.

DreamTv’den canlı yayınlanacak “Van için rock” konserini televizyon başından takip edecek olanlar ise, sms yolu ile kampanyaya destek verebilecekler. 40 kadar sanatçı ve grubun sahne alacağı, Mehmet Turgut’un objektifiyle destek olacağı konserin biletleri Biletix’ten temin edilebilir.

www.vanicinrock.org