Van için büyük eğitim projesi

Vanlı öğretmenler ve öğrencilerin umutlarını paylaşacak 2 dakikanız var mı? Van’daki öğretmenler okullarını ve öğrencilerini terk etmediler, güneşin Van’a tekrar doğacağına inanıyorlar.

Medyatava'nın haberine göre; Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Ömer Yaşaroğlu, “Van’ın kaderi eğitimle değişecek” diyor. Ömer Bey ve birçok öğretmenin depremden sonra Van’ı terk edip başka illere tayin istemek ya da yaşadıkları sıkıntılardan dolayı rapor almak gibi alternatifleri vardı. Ancak onlar eğitimin başlaması ve okulların eskisi kadar olmasa da yine öğrencilerle dolmasıyla birlikte görevlerinin başına döndüler. Van’daki öğretmenlerimizin deprem bölgesinden eğitimle ilgili en samimi duygularını anlatan kısa video www.gelecegipaylas.com adresinden izlenebiliyor.



Videoda tanıştığımız birçok branştan öğretmenin şikayet ettiği öncelikli sorun ise birçoğumuzun tahmin ettiğinden çok farklı. Öğretmenlerin en büyük sorunu depremden sonra eğitime ara veren ya da aileleriyle birlikte Van’ı tamamen terk eden öğrencilerinin yokluğu. Hayata sıfırdan başladıklarını ve yanlarında eski öğrencilerini istediklerini belirten eğitimcilerden, sınıf öğretmeni olarak görev yapan Metin Kızıltaş’ın öğrencilerine yönelik sözleri öğretmenlik mesleğinin özü hakkında çok önemli bir detayı barındırıyor: “Öğretmenim yok… Aslında olay çok ciddiymiş, öğretmenim de gitmiş diye düşünmelerini asla istemedim. Onlarla birlikteyim. Burada kalmaya da devam edeceğim.”



Van’daki eğitim sorununa köklü bir çözüm gerekiyor

Depremin üzerinden 3 aydan fazla zaman geçti ve ülkemiz kışın en soğuk günlerini yaşıyor. Bu zor günlerde “Vanlı öğretmen ve öğrencilerin gelecek umutlarını paylaşacak 2 dakikan var mı?” sloganıyla öğretmenlerin mesajlarını içeren videoyu tüm Türkiye’ye ulaştırmaya çalışan web sitesi belli ki eğitimle ilgili çok büyük bir projenin habercisi.