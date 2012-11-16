“Van Gölü Canavarı” vizyonda!

Mehmet Bükülmez’in yönettiği ve Selahattin Taşdöğen, Ceylan Yılmaz, Naci Taşdöğen ile Nazif Çetin’in oynadığı Van Gölü Canavarı, Özen Film dağıtımıyla Adar Medya Film Yapım tarafından vizyonda.

Depremde ailesini kaybetmiş olan Behçet, arkadaşlarıyla İstanbul’a gitmeye karar verir. Yolda ailesinin öldüğü yeri görünce dayanamaz, otobüsten inerler ve Van Gölü sahiline gelirler. “Van Gölü’nde canavar ya gerçekten varsa?” derler ve bir çay ocağı açmaya karar verirler. Canavar yalanı şehre yayılınca halk ve basın göl kenarına akın eder. Canavar aslında depremdir.