Van’da her okul bir tiyatro!

10. yılını ''Her okul bir tiyatro'' sloganıyla geçtiğimiz tiyatro sezonunda kutladığımız. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’nin 11.si Van depremi sonrası bu yıl yeni bir içerik kazandırılarak organize ediliyor.

Şenlik, geçtiğimiz yıla kadar, okullarda tiyatro oyunlarının sahnelenmesinin ardından, 23 Nisan tarihinden itibaren yan etkinliklerle de zenginleştirilerek bir ay boyunca Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde seyirci karşısına çıkan, Van'ı çocuk ve gençlik tiyatrosu hareketi merkezine dönüştüren bir şenlikti. Her okulun bir tiyatroya dönüştüğü bu şenlik Türkiye’de, hatta dünyada başka örneği olmayan bir çocuk ve sanat bütünleşmesi oluyordu.

Bu yıl, deprem nedeniyle okulların hepsinde tiyatro oyunları çalışmak için prova imkanı bulunamadığından sadece seçilen pilot okullarda oyun çalışması yapılabildi. Sanatçılarımız tarafından sahneye konan bu oyunlar, oyunda görev alan çocuklar için profesyonel bir tiyatro atölyesine dönüştürüldü. Sergilenecek oyunlarla birlikte pek çok atölye çalışmasının yanı sıra, depremzede çocuklarla yapılan fotoğraf atölyesi çalışması sonucu tamamı çocukların çektiği fotoğraflardan oluşan, ’Çocuk Gözüyle Deprem Kareleri Fotoğraf Sergisi’nin yer alacağı şenlikte, pek çok gönüllü uzman katılımcının eşliğinde çocukların birebir üretimde olacakları terapi amaçlı müzik atölyesi, resim atölyesi, kukla atölyesi ve gölge oyunu atölyesi gerçekleştirilecek. 23 Nisan okul kortejlerinin sokak gösterileri, Clown World İstanbul’un katılacağı ve binlerce uçurtmanın Van semalarında yükseldiği uçurtma şenliği ile Devlet Tiyatroları’nın 4 ayrı bölgesinden katılan çocuk oyunlarının gösterimiyle zengin bir programa sahip olan Akdamar Şenliği, bu sezon da Van’ı bir çocuk ve sanat merkezine dönüştürecek.

Bu yıl, şenliğin tüm aşamalarını dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere de aktarmak amacıyla Marmara Üniversitesi’nin katkılarıyla belgesel yönetmeni Neslihan Akpınar tarafından belgesel film çalışması da gerçekleştirilecek.

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