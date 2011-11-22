Van’da hala çadır ve gıdaya ihtiyaç var

Van Valiliği Beyaz Masa Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, valilik olarak vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için “Beyaz Masa” birimini kurduklarını belirtti ve “Beyaz masaya gelen arkadaşlarımız genellikle çadır ve gıda talep ediyor” dedi.

Burada kurdukları sistem üzerinden vatandaşların nüfus kayıt bilgileriyle işlem yaptıklarını kaydederek, “Vatandaşların sadece kimlik numaralarını söylemesiyle çadır, gıda, kömür ve battaniye gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye konuştu.

Birimde 20 personelin saat 05.00'ten 21.30'a kadar görev yapacağını ifade eden Karabayram, şunları söyledi:

“Buradaki amacımız vatandaşların sıkıntılarına çare bulabilmektir. Gerek Valiliğimiz gerekse diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki daire amirlerimiz burada toplanan bilgileri ilgili birimlere gönderiyor. Mesela kömür bilgisi kömür birimine, gıda bilgisi gıda birimine, diğer bilgiler ilgili birimlere ulaştırılarak ön incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlarımızın sıkıntılarına çare aranmaya çalışılmaktadır. Amacımız, yapısıyla, konumuyla güçlü olan Van'ın halkının da o güçlü duygusuna cevap verebilmek. Onların acılarını, sıkıntılarını kucaklayabilmek. Bu amaçla buradaki çalışmalarımız sürmektedir. Toplam 8 bin 566 aileye ulaşılarak sorunları çözülmüştür. Bu kapsamda toplam bin 760 çadır, bin 985 gıda paketi, 4 bin 98 battaniye, 850 çocuk bezi, 500 kazak, 500 bot ve 500 mont ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Sıkıntılar bitene kadar hizmet devam edecek

Kamu görevlileri olarak vatandaşların hizmetinde olduklarını kaydeden Karabayram, şöyle konuştu:

“Bu hizmetimiz sıkıntılar bitene kadar, vatandaşımızın mutluluğu yerine gelene kadar devam edecek. Bu çalışmalar daha evvel vardı ama bunların daha verisel, daha iyi olabilmesi, gıda, kömür ve vatandaşların diğer ihtiyaçlarıyla ilgili daha iyi bir çalışma yapabilmek için bu sistem başlatıldı. Yeni sistemle daha önceki çalışmalarda yaşanan sıkıntılar giderildi. O eski izdihamlar artık yaşanmıyor. Şu anda süresi belli olmaksızın bu sistem hizmet vermeye devam edecek.”

Karabayram, çadır kentlerdeki vatandaşların tüm ihtiyaçlara koşmaya çalıştıklarını kaydetti. Depremzedelere her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirten Karabayram, şunları söyledi:

“Burada bize düşen en önemli görev, acısıyla, tatlısıyla vatandaşların tüm sıkıntılarına çare bulabilmektir. Bu 'beyaz masa' da bunun için oluşturuldu. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama konusunda ilgili kurumlarla koordine olarak çalışıyoruz. Sokaklarda, caddelerde her yerde çadırlar görüyorsunuz. Bu, devletin tüm imkanlarının oraya gittiğinin bir göstergesidir. Vatandaşların çadır talepleri azalmaya başladı. Çünkü vatandaşların tamamına yakınına çadır dağıtıldı. Gelenler beyaz masaya 'Çadırım var ama gıdam yok' diyor. Dağıtımı yapılmayanları da tek tek tespit ediyoruz.”

A.A.