Van’a Nasıl Yardım Ederiz?

Merkez üssü, Van’a 30 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyü olan 7.2 şiddetindeki deprem, 25 saniye sürdü. Saat 04.40 itibariyle en az 227 kişi öldü, 1000'e yakın kişi yaralı, 366 kişi ise enkaz altında. Kandilli Rasathanesi depremde ölü sayısının 700 ile 1000 arasında olacağı tahmininde bulundu.

Türkiye’nin her yerinden arama kurtarma ekiplerinin gittiği Van’a yardım kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca Ahmet Tezcan’ın Van’daki deprem sonrasında evleri yıkılan vatandaşlar için başlattığı Evim Evindir Kampanyası, İstanbul Valiliği’nce de destek buldu. Kampanya çerçevesinde bir aileyi kendi evinde ağırlayacağını duyuran Tezcan, herkesi destek vermeye çağırdı ve Türkiye’nin her yerinden birçok aile evinin kapılarını açacağını duyurdu.

Yardım yapmak için aşağıdaki yardım toplayan belediye, üniversite, dernek ve diğer kuruluşlarına ulaşılabilir.

Not: Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan ürünler, kışlık giysiler, ayakkabı, ısıtıcı, pil, el feneri, yün çorap, kadı pedi, çocuk maması ve bezi, battaniye (birçok yer kullanılmış battaniyeleri kabul etmiyor), kuru gıda ve konserve.

Ücretsiz Kargo Hizmeti

-Yurtiçi Kargo, yardım paketi göndermek isteyenlere ücretsiz hizmet sunacağını belirtti.

-Aras Kargo Kızılay ile iş birliği yaparak sadece battaniye, kuru gıda, çocuk maması, jeneratör, ısıtıcı, ışık kaynapı ve mobil fırın gönderimi yapmak isteyenlere Türkiye'nin her yerinden ücretsiz gönderim hizmeti sunacaklarını belirtti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Başbakanlığın başlattığı yardım kampanyasına ilişkin hesap numaraları:

T.C.ZİRAAT BANKASI



Aşağı Ayrancı Şubesi, Ankara

TL Hesabı: TR600001000820555555555031

ABD Doları Hesabı: TR330001000820555555555032

Euro Hesabı : TR060001000820555555555033



T.VAKIFLAR BANKASI A.O.



Finansmarket Şubesi, Ankara

TL Hesabı: TR620001500158007299317599

ABD Doları Hesabı: TR430001500158048013094088

Euro Hesabı : TR320001500158048013094092



T. HALK BANKASI



Bakanlıklar Şubesi, Ankara

TL Hesabı: TR190001200940800005000015

ABD Doları Hesabı: TR210001200940800058000100

Euro Hesabı : TR910001200940800058000101

Yardım Toplayan Belediyeler

1. İstanbul Pendik Belediyesi: 444 7635 (444 PNDK )

2. İstanbul Şişli Belediyesi Mavi Masa: 0212 288 75 76

3. Kadıköy H.paşa Başkanlık Binası: 0216 542 50 55- 444 55 22

4. Fatih Belediyesi: 0212 521 53 53 (Yardımlar Yavuz Selim Yaşam Merkezi Çukurbostan)

5. Bağcılar Belediyesi: 444 00 92 (Yardımlar evden de alınabiliyor)

6. Beyoğlu Belediyesi: 0533 920 25 68

7. Beşiktaş Belediyesi: 444 44 55

8. Ataşehir Belediyesi: 0216 570 50 00

9. Beylikdüzü Belediyesi: 212 866 70 00 (Binasına yardım aldığı gibi yardım göndermek isteyenlerin evlerinden de gelip alıyor.)

10. Silivri Belediyesi: 444 20 47, Silivri Kent Konseyi

11. Büyükçekmece Belediyesi- 0212 881 50 60 (Atatürk Kültür Merkezi, Mimarsinan ve Kumburgaz Belediye hizmet binaları)

12. Bakırköy Belediyesi: 0212 583 10 29 - 0212583 10 23

13. Sarıyer Belediyesi: 444 17 22

14. Küçükçekmece Belediyesi: 0212 426 0 654 ve 426 90 19

15. İzmir Büyükşehir Belediyesi: 0232 293 12 00

16. Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi: 0232 388 29 64

17. Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü: 0438 351 47 17

18. Diyarbakır Afet Koordinasyon Merkezi: 0412 252 14 14

-Bağlar Belediyesi: 0412 251 93 00 – 0412 234 66 61

-Sur Belediyesi: 90 412 223 60 62

-Yenişehir Belediyesi: 0 412 228 96 54

-Kayapınar: 0(412) 251 24 26 / 0(412) 251 24 25 / 0(412) 521 24 27 / 0(412) 251 24 29

19. Adana Büyükşehir Belediyesi: (0322) 455 35 00- 0322 455 37 00

20. Bursa Büyükşehir Belediyesi: (0224) 444 16 00 / 234 40 00 / 153

21. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Santral: 318 10 01 / 9 Hat

22. Tunceli Belediyesi: (0428) 212 13 27

23. Konya Belediyesi: (0332) 221 14 00

24. Ankara Büyükşehir Belediyesi: (0312) 507 10 00 (Santral)

Yardım Toplayan Üniversiteler

- Yeditepe Üniversitesi: 0 216 578 00 00



- Bilkent Üniversitesi: 0312 290 40 00



- Ankara Üniversitesi: 0312 212 60 40



- Marmara Üniversitesi: 216 414 05 45



- İstanbul Üniversitesi: 212 440 00 00



- İzmir Üniversitesi: 232 246 49 49



- Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi: 0222 335 05 80



- İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü: 444 1 428-1188



- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 0346 219 10 10 (Sadece kan bağışı alınıyor)



- Boğaziçi Üniversitesi: 0212 359 54 00 (Koliler salı günü saat 12.00'da İstanbul İHD şubesi tarafından araçlarla Güney Kapı'dan alınarak Van'a iletilecek)



- Galatasaray Üniversitesi: (212) 227 44 80 (Cuma gününe kadar yardımlar okula bırakılabilir. Toplanan malzemeler miktarına göre Şişli Belediyesi, Kızılay ve Van'a giden ulaşım firmalarına teslim edilecek)



- Bilgi Üniversitesi: (0212) 444 0 428 (Kızılay bugün saat 10:00-17:00 saatleri arasında Kuştepe-Dolapdere-Santral Kampüslerinde kan bağışı alacak. Ayrıca bu kampüslerde Van'a gönderilmek üzere ihtiyaç maddeleri toplanacak)



- Bahçeşehir Üniversitesi: 0 212 444 28 64



- Yıldız Teknik Üniversitesi: 0212 383 70 70-40 Hat (Salı ve Çarşamba günleri kampüste yardım toplanacak)



- İstanbul Şehir Üniversitesi: 44 44 0 34 (Üsküdar Altunizade kampüsünde yardımlar toplanıyor)



Otobüs şirketleri

-Best Van Turizm ( İstanbul) 0212 658 16 10 (Arayıp saatleri öğrenebilirsiniz)

-Best Van Turizm ( Ankara) 0312 224 13 65

-Best Van Turizm ( İzmir) 0232 472 04 13

-Van Gölü Turizm ( Bursa) 0224 261 51 59 H.içi her gün saat 11:00’de otobüs gönderiyor.

-Metro Turizm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, şirketin 2 gün boyunca Van'a yakınlarına yardıma gidecek yolcuları ücrtesiz olarak taşıyacağını belirtti.

Dernek ve Diğer Kuruluşlar

Kızılay:



168 çağrı merkezi: //www.kizilay.org.tr/kurumsal/index.php

2868′e boş bir SMS atarak Kızılay’a 5TL bağışta bulunabilirsiniz.

Akut:

Tel: (212) 217 04 10

Faturalı Turkcell , Vodafone veya Avea hatlardan 2930'a göndereceğiniz AKUT yazan bir SMS mesajı ile 5 TL bağışta bulunabilir.

İHH İnsani Yardım Vakfı:

Tel: 0212 631 21 21

Online bağış için: www.ihh.org.tr

Bütün operatörlerden VAN yazıp 3072 ye gönderildiğinde 5 TL yardım yapabiliyorlar.

Hesap Numaraları: Ziraat Bankası - Ziraat Bankası Fatih Şubesi - TL 53 53 53 53 - 5067 / USD 53 53 53 53 – 5068 / EURO 53 53 53 53 - 5069

Hürriyet Mahallesi Kampanyası:



Hürriyet Gazetesi ve Kızılay'ın iş birliği ile kurulacak prefabrik konutların yapımı için yardımda bulunmak isteyenler, aşağıdaki hesap numaralarına para yatırabilirler.



İş Bankası Mithatpaşa Şubesi



Hesap Numarası TL:

4228 - 0971947

IBAN TR370006400000142280971947

İş Bankası Şube Kodu: 4228



Ziraat Bankası Kızılay Şubesi



Hesap No: 685-2868-5189

IBAN TR060001000685000028685189

Şube Kodu ve Adı: 685- Kızılay/Ankara

Para Cinsi: TRY



Garanti Bankası Kızılay Şubesi



Hesap adı: Van Depremi-Hürriyet

Şube: 082-Kızılay

Hesap no: 6294703

Döviz kodu: TL

IBAN TR72 0006 2000 0820 0006 2947 03

Van Kadın Derneği:

Tel: 0 432 214 45 87 Cep: 0 541 711 06 65

Özel Akdamar Hospital’da yardımları topluyor.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları Van:

www.sydgm.gov.tr

Kimse Yok mu Derneği:

Tel: 44 44 593 / 0216 521 80 80

VAN yazıp 5777’ye göndererek 5 TL karşılığında yardım gönderilebilir.

Ankara Barosu:

Tel: 312 416 72 00 (Ankara Abrosu Adliye binasında yardım toplanıyor)

İstanbul İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı:

Tel: 0 212 631 21 21

Diyarbakır Kriz Masası:



GSM numaraları: 0505 605 93 18 / 0535 319 21 68 / 0532 231 09 23 / 0532 409 70 80

Gaziantep Kızılay:

Tel: 0342 322 28 64 (İl Başkanı Bahadır Yetkin Gaziantep'den yapılacak yardımlar için yarın hazır)

Ankara İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü:

www.ankaraafad.gov.tr

Van Kriz Masası:

Tel: 0432 214 83 81

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 0432 217 76 00

Erciyes Sosyal Yardımlaşma Vakfı: 0432 351 59 06

City's Avm (Nişantaşı):

Tel: 0212 373 33 33 (Şişli Belediyesi ile ortak çalışma halindeler. İhtiyaç maddeleri mağazada toplanıp Şişli Belediyesinin organize ettiği tırlarla Van'a gönderiliyor)

İlaç Yardımı için



İstanbul Eczacı Odası, depremde yaralananlara acil ilaç ve malzeme yardımı başlattı. Odanın yardım kampanyasına sadece eczacılar katılabiliyor. Bilgi için: www.istanbuleczaciodasi.org.tr

Google Kişi Bulucu

Deprem sırasında yakınları veya tanıdıklarından haber alamayan kişiler, "Person finder" sayfasına girerek "Birisini arıyorum" veya "Biri hakkında bilgiye sahibim" seçeneklerini işaretleyebiliyor. Bu sayede aradıkları kişilerin isimlerini veya kendi durumlarını, bilgi sahibi oldukları, karşılaştıkları kişilerin isimlerini yazarak durumlarını kaydedebiliyorlar.

turkey-2011.googlepersonfinder.appspot.com

Depremzedelere Yardım Gönderen Firmalar



Ülker, Prima, Orkid, Ace çamaşır suyu, Duracell pil, Sırma, Migros, Koton, Deri Que...