Vampir köylü nasıl oynanır, kuralları nelerdir? Kaç kişi vampir veya köylü olur? En fazla kaç kişiyle oynanır?

Köylü Vampir oyununda hem ikna hem de rol yapma yeteneği son derece önemlidir. Vampir olanlar kendilerini köylü gibi göstermeye çalışırken, kartında köylü yazanlar da diğer oyunculara köylü olduğunu ispat etmek zorundadır.

Vampir Köylü Nasıl Oynanır?

Oyunun başında küçük kartlara köylü ve vampir yazılır. Kağıtlar kapanır. Her oyuncu rastgele bir kart seçer ve diğer oyunculara göstermeden kartına bakar. Kartında köylü yazanlar diğer oyunculara köylü olduğunu kanıtlamaya çalışırken, vampir yazanlar da vampir olmadığını iddia eder. Oyuncuların hal ve hareketlerinden yola çıkılarak kimin köylü ve vampir olduğu tespit edilmeye çalışılır.

Köylü Vampir Oyunun Kuralları Nelerdir?

1- Oyuncular kartında yazan yazıyı diğer oyunculara gösteremez.

2- Oy birliğiyle vampir olduğu kanaatine varılan oyuncu kartını açmak zorundadır.

3- Vampir olanlar rol yaparak dikkatleri başka bir oyuncunun üstüne çekmeye çalışır.

4- Vampirlerin amacı tüm köylüleri öldürmek, köylülerin amacı ise vampirleri bulmaktır.

5- Oyunun ortasında ölen köylülerden biri diğer oyunculardan gözlerini kapamasını ister. ''Sadece vampir olanlar gözlerini açsın der.'' İki vampir gözlerini açarak diğer vampirin kim olduğunu öğrenir. Bu noktadan sonra vampirler iş birliği yapabilir ya da kendisini kurtarmak için diğer vampire tuzak kurabilir.

Kaç Kişi Vampir veya Köylü Olur?

Köylü - Vampir eğer 4 ya da 5 kişi oynanıyorsa 1 vampir olur. 6 veya daha fazla sayıda oyuncunun olduğu oyunlarda ise vampir sayısı 2'dir.

Köylü Vampir Oyunu En Fazla Kaç Kişiyle Oynanır?

Köylü vampir oyunu en az 3 en fazla 7 - 8 kişiyle oynanır.