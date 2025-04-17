Vaka sayısı ciddi şekilde arttı: Grip mi, gıda zehirlenmesi mi? Belirtiler kafaları karıştırıyor, ‘nöbete’ bile neden oluyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 09:08
Son haftalarda çocuklar yüksek ateşle yanıyor, yetişkinler ise halsizlikten neredeyse ayakta duramıyor. Kimi “grip oldum” deyip geçiyor, kimi “midem bozuldu” sanıyor. Oysa çoğumuzun yakalandığı şey aslında aynı: Influenza B. Genellikle Influenza A ile anılan grip vakaları bu kez biraz daha sessiz ama etkili gelen bir kardeşle karşımızda... Peki neden bu kadar arttı, nasıl tanıyacağız, nasıl korunacağız?
Grip vakaları hızla tırmanışa geçti, hastanelerin acil servisleri dolup taşıyor. Uzmanlara göre bu yıl baskın olan virüs türü İnfluenza B! Ancak klasik gripten farklı semptomlar gösteriyor. Ocak ayının sonunda başlayan hareketlilik, mart ortasında belirgin bir artışa dönüştü.BU YIL BELİRTİLER BİRAZ DAHA FARKLI
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Son günlerde hastalığın görülme sıklığı daha da arttı. Bunu kliniklerde net bir şekilde gözlemliyoruz. Ocak sonlarında ufak kıpırdanmalarla başlayan süreç, mart ortasından bu yana ciddi bir yükselişe geçti. Özellikle okul çağındaki çocuklarda yaygınlaşma hızlı oldu” dedi.
Bu artışın arkasında ise birkaç neden yattığına değinen Doç. Dr. Diktaş “Havanın ani değişimleri, kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre bulunma, bağışıklık sisteminin mevsim geçişlerinde zayıflaması ve grip aşısının yeterince yaygın kullanılmaması” şeklinde konuştu.
A MI B Mİ? İKİSİ DE GRİP AMA FARKLI KARAKTERDELER
İnfluenza A ve B aynı virüs ailesinden gelseler de davranışlarının farklı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “A virüsü daha ağır seyreder, daha çok salgın yapar. B virüsü ise özellikle çocukları etkiler. A virüsü hayvanlardan da bulaşabilirken, B sadece insanlarda hastalık yapar. A sürekli şekil değiştirirken, B daha sabit bir karakter gösterir” ifadelerini kullandı.
İnfluenza B’nin en çok 5–15 yaş arasındaki çocukları etkilediğinin altını çizen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Hastalığın belirtileri arasında; 38.5-40 dereceye varan ateş, baş, boğaz ve kas ağrısı, burun akıntısı, öksürük, bulantı, kusma, ishal, halsizlik ve iştahsızlık yer alıyor” dedi ve ekledi:“Bu yılki vakalarda mide-bağırsak belirtileri de öne çıkmış durumda. Bu nedenle aileler “grip mi yoksa gıda zehirlenmesi mi?” diye tereddüt yaşıyor.”BEYNE GEÇİYOR, NÖBETE NEDEN OLUYOR!
“Sosyal medyada sıkça duyulan “İnfluenza B beyne geçiyor, nöbet yaptırıyor”
paylaşımları halkı endişelendirse de bunlar doğru. Çok nadir de olsa influenza virüsleri merkezi sinir sistemini etkileyebilir” diyen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Özellikle yüksek ateşe bağlı olarak çocuklarda febril konvülsiyon (ateşli nöbet) görülebilir. Ancak bu durum oldukça az sayıda vakada olur ve genellikle geçicidir” ifadelerini kullandı.DAHA CİDDİ HANGİ PROBLEMLERE YOL AÇABİLİR?
İnfluenza B’nin hafif seyredebildiği gibi bazı kişilerde ciddi komplikasyonlara da neden olabiliceğini söyleyen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Zatürre (pnömoni), orta kulak iltihabı, sinüzit, kalp kası iltihabı (miyokardit) ve ikincil bakteriyel enfeksiyonlar gibi sorunlar görülebilir” dedi.SADECE İNFLUENZA DEĞİL, DİĞER VİRÜSLER DE İŞ BAŞINDA!
“Bu dönemde sahada tek başına influenza B yok” diyen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “RSV (Respiratuvar Sinsisyal Virüs) de görülüyor. Bebeklerde bronşiolit yapıyor. HMPV (Human Metapneumovirus) de karşımıza çıkıyor. Bu da üst solunum yollarını tutuyor. Covid-19 ise tamamen hayatımızdan çıktı diyemeyiz. Düşüşte olsa da hâlâ aktif. Adenovirüs de görüyoruz. Solunum yolları ve göz enfeksiyonları yapıyor. Mide bulantısı ve ishalle seyreden Norovirüs/Rotavirüs de yaygın”
ifadelerini kullandı.Grafik: Harun Elibol
Dünya genelinde solunum yolu virüslerinde artış gözlemlenirken, uzmanlar yeni dalgaların farklı belirtilerle geldiğine de dikkat çekiyor. İngiliz gazetesi The Telegraph,
bu virüslerin birbirinden nasıl ayrılabileceğini ve semptomların zamanla nasıl değiştiğini detaylı bir şekilde ele aldı.
Covid-19, RSV, grip ve HMPV gibi yaygın virüslerin hem benzerlikleri hem de farklılıkları giderek daha fazla tartışma konusu haline geliyor. Imperial College London’da solunum hastalıkları uzmanı ve mukozal immünolog olan Prof. Peter Openshaw ve Surrey Üniversitesi’nde bir virolog olan Dr. Lindsay Broadbent gibi alanında uzman isimler, mevcut durumu ve hastalıklara yaklaşım yollarını değerlendirdi.Saman nezlesi,
polen mevsimi sırasında, özellikle mart ile eylül arasında, ortaya çıkıyor. Saman nezlesi, yaygın bir alerjik reaksiyon olarak biliniyor. Prof. Peter Openshaw, bu hastalığın genellikle gözlerde kaşıntı, sulanma, burun tıkanıklığı, hapşırık ve burun mukusu gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade ediyor. Dr. Lindsay Broadbent ise “Saman nezlesi, ağaç, çimen veya yabani ot polenlerine maruz kalındığında ortaya çıkar” diyerek bu durumu açıklıyor. Prof. Openshaw, hastalığın semptomlarının genellikle soğuk algınlığıyla karışabileceğini ancak ateşin gelişmesi durumunda bunun saman nezlesi olmadığını belirtiyor.Covid’in
ise semptomları hafifledi ve birçok kişi, hastalığın artık sadece soğuk algınlığı benzeri belirtiler gösterdiğini belirtiyor. Prof. Openshaw, bunun, aşılama ve önceki enfeksiyonlardan sonra oluşan bağışıklık artışıyla ilişkili olduğunu ifade ediyor. Covid’in, tat ve koku kaybı gibi belirtilere yol açtığı biliniyor ancak bu yalnızca Covid'e özgü değil. Öksürük, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi semptomlar, aynı zamanda diğer solunum yolu virüslerinin de göstergesi olabilir.HMPV
de kış ve ilkbaharda zirveye ulaşan yaygın bir solunum yolu enfeksiyonu. Semptomlar arasında öksürük, burun akıntısı, ateş ve nefes darlığı yer alabilir. İngiltere Sağlık
Güvenlik Ajansı’na göre, HMPV genellikle basit soğuk algınlığı belirtileri gösteriyor ve çoğu kişi yaşamı boyunca birden fazla kez bu virüse yakalanıyor.Respiratuvar sinsitiyal virüs (RSV),
özellikle sonbahar ve kış başlarında yayılıyor. Semptomlar arasında öksürük, hırıltı ve ateş yer alıyor. Özellikle bebeklerde bronşiolit gibi ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Ciddi vakalarda hastanede tedavi gerekebilir.Grip
ise ani ateş, vücut ağrıları, kuru öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Grip genellikle istirahat, sıvı alımı ve reçetesiz ağrı kesicilerle evde tedavi edilebilir. Ancak, komplikasyon riski yüksek olanlar için antiviraller mevcut. Fotoğraf: iStock