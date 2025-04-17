Vaka sayısı ciddi şekilde arttı: Grip mi, gıda zehirlenmesi mi? Belirtiler kafaları karıştırıyor, ‘nöbete’ bile neden oluyor

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Grip vakaları hızla tırmanışa geçti, hastanelerin acil servisleri dolup taşıyor. Uzmanlara göre bu yıl baskın olan virüs türü İnfluenza B! Ancak klasik gripten farklı semptomlar gösteriyor. Ocak ayının sonunda başlayan hareketlilik, mart ortasında belirgin bir artışa dönüştü.



Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Son günlerde hastalığın görülme sıklığı daha da arttı. Bunu kliniklerde net bir şekilde gözlemliyoruz. Ocak sonlarında ufak kıpırdanmalarla başlayan süreç, mart ortasından bu yana ciddi bir yükselişe geçti. Özellikle okul çağındaki çocuklarda yaygınlaşma hızlı oldu” dedi.



Bu artışın arkasında ise birkaç neden yattığına değinen Doç. Dr. Diktaş “Havanın ani değişimleri, kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre bulunma, bağışıklık sisteminin mevsim geçişlerinde zayıflaması ve grip aşısının yeterince yaygın kullanılmaması” şeklinde konuştu.



A MI B Mİ? İKİSİ DE GRİP AMA FARKLI KARAKTERDELER



İnfluenza A ve B aynı virüs ailesinden gelseler de davranışlarının farklı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “A virüsü daha ağır seyreder, daha çok salgın yapar. B virüsü ise özellikle çocukları etkiler. A virüsü hayvanlardan da bulaşabilirken, B sadece insanlarda hastalık yapar. A sürekli şekil değiştirirken, B daha sabit bir karakter gösterir” ifadelerini kullandı.





BU YIL BELİRTİLER BİRAZ DAHA FARKLI



BEYNE GEÇİYOR, NÖBETE NEDEN OLUYOR!

DAHA CİDDİ HANGİ PROBLEMLERE YOL AÇABİLİR?



SADECE İNFLUENZA DEĞİL, DİĞER VİRÜSLER DE İŞ BAŞINDA!

Grafik: Harun Elibol

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