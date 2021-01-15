Vajinismusun nedir, kesin tedavisi mümkün mü?

Cinselliğe dair yanlış sosyal öğrenmeler cinsellik esnasında pelvik taban kaslarında kasılmaya yol açar ve cinsel ilişki mümkün olamaz hale gelir.

Vajinismus nedenleri

Kadınların çoğu kendi cinsel organının yapısı ve yeri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Kızlık zarı ve vajina hakkındaki bilinmezlik korkuyla devam eder. Kızlık zarının vajinayı tamamen kapattığı fikri ve ilk cinsel birleşmede patlayacağı ve yoğun kanama olacağı korkusu vajinismusta hastalardaki korkunun temel nedenlerinden biridir. Bunun dışında “Benim vajinam asla bir erkeğin penisi için uygun değil’’, “Penis vajinama girerse orada sıkışıp kalır ve hastaneye gitmek zorunda kalırım”, “Cinsel birliktelikle vajinam parçalanır’’ gibi sorular da pelvik taban kaslarında refleks kasılmalara neden olur.

Vajinismuslu kadınlar cinselliği her zaman ağrıyla birleştirir. Bu ağrı ilk cinsel birleşme deneyiminde yaşanmış da olabilir, bir başkası tarafından öğretilen bir ağrı da olabilir.

Çocukluk çağından beri kız çocuklara bekaretini koruması öğretilmiştir. Evlenen kadının bilinçdışı olarak sahip olduğu bu en değerli şeyi kaybetmek istememesi de vajinismusa sebep olabilir.

Bunlar dışında çocukluk çağındaki cinsel veya ailevi travmatik durumlar da vajinismusa zemin hazırlar.

Vajinismus tanısı nasıl konur?

Tanı; hastanın ayrıntılı öyküsü ve jinekolojik muayene ile konur. Hasta, öyküsünde yaşadığı zorlukları anlatınca tanı büyük oranda şekillenir. Jinekolojik muayenede hastanın muayene masasına güçlükle çıktığı, kendini rahat hissetmediği ve endişeli olduğu görülür. Vajinismus tedavisi temelde cerrahi olmasa da nadiren kızlık zarına ait cerrahi düzeltme gereken anatomik sorunlar olabilir. Bu nedenle jinekolojik muayene vajinismus tanısında ilk etapta önem arz eder.

Vajinismus tedavisi nasıl yapılır?

Vajinismus, %100 tedavisi olan bir hastalıktır. Tedavi çifte özel ve bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır. Tedavi süresi çiftin motivasyonuna ve vajinismus seviyesine göre değişiklik gösterir.



Tedavide ilk basamağı “Bilişsel Yeniden Yapılandırma’’ oluşturur. Eski yanlış bildikleri yeni doğrularıyla değiştirilir. Devamında bedeni tanıma egzersizleri, pelvik taban kas egzersizleri (kegel egzersizleri) ve takiben de vajinaya giriş egzersizleri yaptırılır. Vajinaya giriş egzersizleri parmak egzersizleri veya dilatörlerle yapılabilir.

Çiftler terapi planına birebir uyduğunda ve ev ödevlerini eksiksiz yaptığında sonuç çok daha hızlı alınmaktadır.