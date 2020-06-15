Vajinal smear testi ne kadar önemli?

Smear testi, başta rahim ağzı (serviks) kanseri olmak üzere, rahim ağzındaki hücresel düzenlikleri ve kanser öncüsü hücrelerin ya da enfeksiyonların saptanmasında kullanılan bir tarama testidir. Rahim ağzı bölgesindeki kanser öncüsü lezyonlar, rahim ağzı kanserine dönüşmeden yıllar önce tespit edilip hasta tedavi edilebilir. Ayrıca rahim iç zarından ve serviks kanalından dökülecek kanser veya kanser öncüsü hücreleri de ortaya koyacağı için kanseri daha oluşmadan önleme olanağı sağlar.

Smear örneği nasıl alınır?

Smear testi bir tarama testidir. Tıpta oldukça az test bu kategoriye girer. Yani kanseri daha oluşma aşamasındayken tespit edip tedavi etme imkanı verir. Smear testi alınması son derece kolaydır, ağrısızdır. Rutin bir jinekolojik muayene esnasında vajinaya spekulum denilen rahim ağzını görünür hale getiren jineklojik bir aparat yardımı ile rahim ağzı, kanalı ve çevre dokulardan alınan sürüntü patolog doktor tarafından mikroskop altında incelenir ve kanser ya da kanser öncüsü hücrelerin olup olmadığı araştırılır.

Smear sonucunuz size ne söyler?

Serviks (rahim ağzı) kanserinin erken tanısındaki en önemli ve tek test smear testidir. Smear testi hayat kurtarıcıdır. Güncel tıpta kadınlarda yaşam sürecini uzatıcı ve hayat kurtarıcı, bilimsel olarak da yararlılığı kanıtlanmış iki testten biridir, diğeri ise mamografidir.

Serviks kanseri, erken dönemde yakalandığında tam iyileşme ile sonuçlanan bir durumdur. Tüm kanserlerde olduğu gibi serviks kanseri de uzun yıllar süren gizli bir hastalık döneminden sonra ortaya çıkar.

Cinsel hayat başlamadan önce HPV aşısı olunup, sonrasında yılda bir kez smear testi yaptırılması kesinlikle ihmal edilmemelidir.