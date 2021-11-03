V kayışı nedir, ne işe yarar ve ne zaman değişir? V kayışı neden kopar ya da ses yapar

V kayışı araçtaki motorun krank dişlisinde üretilen gücü de otomobilin klima ve alternatör gibi parçalarına ileten bir kayıştır. Araçlarda yer alan V kayışının değiştirilmesi kolay olduğu gibi çok uygun da bir maliyete sahiptir.

V Kayışı Nedir?

V kayışı genellikle araçlardaki motorun krank dişlisinde üretilen gücü otomobilin elektronik parçalarına iletmesini sağlayan kayış olarak bilinmektedir. Özellikle işten yanmalı motorların ateşleme sonucunda krank döndürmesi bulunur. Triger kayışı ise subapların açılıp kapanmasını sağlamaktadır. Ayrıca triger kayışı da motorun en hayati parçası olarak bilinmektedir. Bazı araçlarda yer alan V kayışı sayesinde devirdaim pompası da enerji almaktadır.

Motorların içerisinde V ve triger kayışı bulunmaktadır. V kayışının kopması da çeşitli sorunlara yol açabilir. V kayışı sayesinde krank dişlisinde üretilen güç klima, alternatör, devirdaim ve hidrolik direksiyon pompasına rahat bir şekilde iletilebilir. V kayışı da araçtaki kaput açıldığında altta rahatlıkla görülebilir. V kayışı ise triger gibi kapakla da gizlenemez.

V Kayışı Ne İşe Yarar?

V kayışı otomobillerdeki akünün şarj edilmesi için kullanılmaktadır. Otomobillerdeki soğutma suyunun devirdaim yapılması için de v kayışı kullanılmaktadır. Ayrıca v kayışı hidrolik direksiyon için gereken enerjinin verilmesini de sağlaması ile bilinir. Ayrıca eski model otomobillerde v kayışı sayesinde fan çalıştırılabilir. V kayışı olmadığı takdirde araçlardaki elektronik aksamlar da çalışmaz ve çeşitli sorunlar çıkabilir. Özellikle eski tip araçlarda v kayışının kopması ile direksiyonların sertleştiği de görülmektedir.

V Kayışı Ne Zaman Değişir?

Araçlarda yer alan v kayışının eskimesi ve yıpranması sonucunda v kayışı değişmelidir. V kayışı değişirken de bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir. Özellikle motorda kolay ulaşılabilir olan v kayışı değişimi kolay bir şekilde yapılmaktadır. Öncelikle v kayışının gergilerinin çıkarılması gerekir. Sonrasında ise parçaların çıkarılmasının ardından yeni kayış takılarak gerginin ayarlanması sağlanır. V kayışı değişimi yaklaşık15 dakikada gerçekleşebilir. V kayışının kopmasında yüksek maliyetler ortaya çıkabilir. O nedenle v kayışı kopmadan değişim yapıldığında maliyeti de oldukça düşük olacaktır.

V Kayışı Neden Kopar ya da Ses Yapar?

Araçların genel donanımlarında olduğu gibi v kayışının da belli bir süresi bulunmaktadır. Günümüzdeki araçlardaki v kayışı her 60 bin kilometrede bir değişmelidir. Yaklaşık 4 yılda bir v kayışının değiştirilmesi gerekebilir. V kayışı kauçuk bir parça olması nedeni ile kilometre dolmadan da değişimi yapılabilir. V kayışı değişimi yapılırken gerginin sıkı olması v kayışının kopmasına neden olabilir. Aynı zamanda v kayışının kalitesiz ve muadil olması ile birlikte v kayışı kolaylıkla kopabilir. Değişim yapılırken v kayışının değiştirilmemesi sonucunda v kayış rahatça kopabilir. V kayışı aracın çok fazla zorlanması nedeni ile kısa bir sürede kopabilir. Klima kompresörü kilitlendiği takdirde v kayışını da yerinden atabilir. Çeşitli işçilik hataları da v kayışının kopma nedenleri arasında gösterilir.

V Kayışı Arızası Nasıl Anlaşılır?

Otomobiller çalıştırılırken akü şarj lambasının geç sönmesi ile birlikte v kayışı kopabilir. Otomobil çalıştığı esnada kaput açılırken motorun sol tarafından arıza ve sürtme sesleri de gelebilir. Kayış kontrol edildiğinde parçalandığı ve ayrıldığı görülebilir. Bunun yanı sıra liflerinden ayrılan v kayışı eskisi gibi olmayabilir. Akü şarj lambasının geç sönmesi de v kayışında arıza olduğunun belirtisidir.