V ile başlayan kız isimleri nelerdir? V harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
Bebek isimleri belirlemek için isimlerin anlamlarını da öğrenerek kişiye uygun anlamlar bulunmalıdır. İsim seçimi kişinin tüm hayatını etkileyen bir seçim olduğundan dolayı isim seçerken buna dikkat etmek ve isimleri güzel anlamlar taşıyanlar arasından seçmek gerekmektedir. V harfi ile başlayan kız isimleri nelerdir ve v harfi ile başlayan kadın isimlerinin anlamları nelerdir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.
V harfi ile olan tüm kız isimlerini inceleyerek anlamlarını öğrendikten sonra tercih yapmak daha kolay olmaktadır.
V Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
V harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını öğrenerek kız isimleri tercihini bundan sonra yapmak daha kolay bir yöntem olmaktadır. V harfi ile başlayan kız isimleri şunlardır;
Vahide, Vazife, Vacibe, Vacide, Vasfiye, Vecihe, Vecize, Vedia, Vefia, Veldie, Veliye, Venüs, Vera, Verda, Vesile, Vezire, Verdan, Vicdan, Vildan, Vuska, Visali, Vuslat, Verdinaz, Velime, Vasfiye, Vaize, Vakia, Valihe, Varide, Vecahet, Vesime, Vidade, Visali, Vuslat, Vuska, Vesamet, Velud, Velaya, Vehbiyye, Vefia, Vefika.
V Harfi İle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamları
V harfi ile başlayan kadın isimlerinin anlamları şunlardır;
Vahide; tek bir kişi, yanlız.
Vahibe; bağışlamayı seven kişi, merhametli bağışlayıcı.
Vafiye; sözünde duran, sözünün eri, tam anlamıyla sözünü yerine getirmek.
Vaize; dini olarak vaaz eden kadın. Dini bilgisi çok olan kadın.
Vakia; vuku bulan olay, durum. Kuranı Kerimde yer alan bir sure.
Valihe; şaşkın kişi, şaşakalmak.
Varide; söylenti, gelen ulaşan söz.
Vasfiye; vasıflı kadın, vasfı özelliği çok olan kadın.
Vasife; vasıflandıran kadın, vasıflı kılan kişi.
Vasıla; ulaşan, kavuşan, yetişen.
Vecahet, güleryüzlülük, güler yüzlü kadın.
Verda; gül, narin gül.
Verdinaz; nazlı gül, nazik gül fidanı.
Vera; günahtan haramdan kaçan kişi.
Venüs; güneşe yakın bir gezegen. Kadınlarla eşleştirilen gezegen.
Vesile; vesile olan, sebep olan kişi.
Vesime; güler yüzlü.
Vezire; vezirlik makamında olan kişi, kadınlar için vezirlik makamına uygun kadın.
Vicdan; kalp, ahlak, kişinin merhamet duygusu.
Vildan; yeni doğmuş çocuklar, çoğul olarak bebekler.
Vidade; sevme, sevgi ve dostluk.
Visali; ulaşmak, kavuşmak.
Vuslat; ayrılık sonrası kavuşmak, sevgiliye kavuşma.
Vuska; çok sağlam, kuvvetli.
Vesamet; güzel olan, güzellik, güzel olmak ile ilgili.
Velud; doğurgan, doğum yapan.
Velaya; ermiş kadın, evliya kadın.
Vehbiyye; Allahın ihsanı sonucu, Allah vergisi.
Vefia; vefalı kadın, sevgisi kalıcı olan, vefa gösteren kadın.
Vefika; yoldaş, aynı fikirdeki kişi.
Vefire; çok olan, bol bulunan.
Vedide; sevgisi çok olan.