V ile başlayan kız isimleri nelerdir? V harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

V harfi ile olan tüm kız isimlerini inceleyerek anlamlarını öğrendikten sonra tercih yapmak daha kolay olmaktadır.

V Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

V harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını öğrenerek kız isimleri tercihini bundan sonra yapmak daha kolay bir yöntem olmaktadır. V harfi ile başlayan kız isimleri şunlardır;

Vahide, Vazife, Vacibe, Vacide, Vasfiye, Vecihe, Vecize, Vedia, Vefia, Veldie, Veliye, Venüs, Vera, Verda, Vesile, Vezire, Verdan, Vicdan, Vildan, Vuska, Visali, Vuslat, Verdinaz, Velime, Vasfiye, Vaize, Vakia, Valihe, Varide, Vecahet, Vesime, Vidade, Visali, Vuslat, Vuska, Vesamet, Velud, Velaya, Vehbiyye, Vefia, Vefika.

V Harfi İle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamları

V harfi ile başlayan kadın isimlerinin anlamları şunlardır;

Vahide; tek bir kişi, yanlız.

Vahibe; bağışlamayı seven kişi, merhametli bağışlayıcı.

Vafiye; sözünde duran, sözünün eri, tam anlamıyla sözünü yerine getirmek.

Vaize; dini olarak vaaz eden kadın. Dini bilgisi çok olan kadın.

Vakia; vuku bulan olay, durum. Kuranı Kerimde yer alan bir sure.

Valihe; şaşkın kişi, şaşakalmak.

Varide; söylenti, gelen ulaşan söz.

Vasfiye; vasıflı kadın, vasfı özelliği çok olan kadın.

Vasife; vasıflandıran kadın, vasıflı kılan kişi.

Vasıla; ulaşan, kavuşan, yetişen.

Vecahet, güleryüzlülük, güler yüzlü kadın.

Verda; gül, narin gül.

Verdinaz; nazlı gül, nazik gül fidanı.

Vera; günahtan haramdan kaçan kişi.

Venüs; güneşe yakın bir gezegen. Kadınlarla eşleştirilen gezegen.

Vesile; vesile olan, sebep olan kişi.

Vesime; güler yüzlü.

Vezire; vezirlik makamında olan kişi, kadınlar için vezirlik makamına uygun kadın.

Vicdan; kalp, ahlak, kişinin merhamet duygusu.

Vildan; yeni doğmuş çocuklar, çoğul olarak bebekler.

Vidade; sevme, sevgi ve dostluk.

Visali; ulaşmak, kavuşmak.

Vuslat; ayrılık sonrası kavuşmak, sevgiliye kavuşma.

Vuska; çok sağlam, kuvvetli.

Vesamet; güzel olan, güzellik, güzel olmak ile ilgili.

Velud; doğurgan, doğum yapan.

Velaya; ermiş kadın, evliya kadın.

Vehbiyye; Allahın ihsanı sonucu, Allah vergisi.

Vefia; vefalı kadın, sevgisi kalıcı olan, vefa gösteren kadın.

Vefika; yoldaş, aynı fikirdeki kişi.

Vefire; çok olan, bol bulunan.

Vedide; sevgisi çok olan.