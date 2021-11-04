V ile başlayan erkek isimleri nelerdir? V harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

İlk harfi V olan ve yurt dışında popüler olan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Victor 2- Vittoria 3- Van 4- Vladimir 5- Valentine

V İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Vedat

2- Vahit

3- Vuslat

4- Vasıf

5- Veysel

6- Vecdet

7- Vefik

8- Vafe

9- Veli

10- Vural

V HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Vedat:

Dilimizde Arapçadan geçmiş olan Vedat ismi, kendisine saygı duyulan, hürmet edilen itibarlı kimse anlamına gelir. İsmin ikinci anlamı ise dostluk ve vefadır. Ülkemizde yaklaşık 70 bin kişi bu ismi taşıyor.

2- Vahit:

''Vahid'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan Vahit, tek ve bir anlamına gelir. Bu isim vahdet kelimesiyle aynı kökten türemiştir. Allah'ın birliğine ve tekliğine iman etmiş olan, takva ehli kullara da Vahit denir.

3- Vuslat:

Unisex isimlerden biri olan Vuslat, firak ve ayrılık kelimeleriyle zıt anlamlıdır. Vuslat ismi, çok özlenen birini yeniden görmek ve kavuşmak anlamına gelir.

4- Vasıf:

Arapça kökenli bir sözcük olan vasıf, bir şeyin ayırt edici özelliği ve niteliği anlamına gelir. Övmek manasına da gelen bu ismi, ülkemizde yaklaşık 19 bin kişi kullanıyor.

5- Veysel:

Bu isim ilk kez, peygamber efendimizi görmemiş olmamasına rağmen ona iman etmiş olan Veysel Karani tarafından kullanılmıştır. Veysi şeklindeki kullanımı da yaygın olan Veysel ismi, muhtaçlık ve yoksulluk manasına gelir.

6- Vecdet:

90'lı yılların ikinci yarısından itibaren popüler olmaya başlayan Vecdet, vecid kökünden türetilmiştir. Vecid, kimseye muhtaç olmamak, kendi kendine yetmek anlamına gelirken, Vecdet de gönül zenginliği, şans, talih ve zenginlik gibi anlamlara gelir.

7- Vefik:

Fikirleri birbirleriyle uyuşan ve iyi anlaşan kişiler için kullanılan Vefik ismi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Ülkemizde yaklaşık 9 bin kişi Vefik adını taşımaktadır.

8- Vafe:

Çocuklarına farklı bir isim koymak isteyen ailelerin tercih ettiği Vafe ismi, şans ve kısmet anlamına gelir.

9- Veli:

Vaktinin çoğunu Allah'a ibadet etmekle geçiren, kalp gözü açık kişilere Veli denir.

10- Vural:

Ülkemizde yaklaşık 40 bin kişinin kullandığı Vural ismi, vur ve al kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur.