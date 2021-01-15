Uzun yaşamın sırrı kahvenin sağlığa faydaları

Keyifli sohbetlerin gizli kahramanı, birçok deyim ve atasözünde yerini almış olan kahvenin sağlığa da birçok önemli katkısı bulunuyor. Uzman Diyetisyen Işınsu Köksal; mineral ve vitamin zengini kahvenin, doğru ölçüde ve doğru zamanlarda tüketilmesi durumunda sağlık açısından olumlu etkileri olacağını belirtti.

Kafeinsiz kahvede kimyasala dikkat!

Kafeinsiz kahvelerin en fazla 3 miligram kafein içerdiğini söyleyen Köksal, “Kafeinsiz kahve genellikle normal kahveler kadar sağlıklı olmayabiliyor. Çünkü kahveden kafein çıkarılırken, kahvenin içerisine birçok kimyasal yerleştirilebiliyor. Eğer kafeinsiz kahve tercih edecekseniz; kahve çekirdeklerine herhangi bir kimyasal karıştırılmadan, su ile kafeinden ayrılmasını sağlayan kafeininden ayrıştırılma işlemi ile ayrıldığına emin olmanızda fayda var.” açıklamalarında bulundu.

Kahve enerji düzeyinizi arttırır

“Kahve, dünyada en yaygın olarak tüketilen uyarıcı özellikteki kafeini içerir. Kafein yorgunluk hissinin azalmasına ve enerji seviyelerinin arttırılmasına yardımcı olur.” diyen Gülhan Koca, kafeinin etki mekanizmasını açıkladı.

“Kahve içtikten sonra, kafein kan dolaşımına, oradan da beyne gider ve Adenosin adı verilen bir inhibitör nörotransmitteri bloke eder. Böylece norepinefrin ve dopamin gibi diğer nörotransmitterlerin miktarı artar ve nöronların daha iyi ateşlenmesine neden olur. İnsanlarda yapılan birçok kontrollü çalışma, kahvenin beyin işlevinin çeşitli yönlerini geliştirdiğini göstermektedir. Buna hafıza, ruh hali, uyanıklık, enerji seviyeleri, tepki süreleri ve genel bilişsel işlevler dahildir.”

Kahvenin faydaları

Köksal, kahvenin faydalarını açıkladı. Bunlar;

Hastalık kalkanı: Kahve tüketiminin; tip-2 diyabet, Alzheimer, Parkinson ve bunama (demans) gibi sinir sistemi hastalıkları ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına ayrıca karaciğer ve kolorektal kanserlerine karşı koruyucu rol oynadığı yapılan çalışmalarca kanıtlanmıştır.

Kahve tüketiminin; tip-2 diyabet, Alzheimer, Parkinson ve bunama (demans) gibi sinir sistemi hastalıkları ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına ayrıca karaciğer ve kolorektal kanserlerine karşı koruyucu rol oynadığı yapılan çalışmalarca kanıtlanmıştır. Dakik ve enerjik yapar: Kahvenin içindeki kafein; kan dolaşımından beyne geçerek norepinefrin ve dopamin salgısını artırır. Bu, kişinin bilişsel fonksiyonlarını artırarak, daha aktif, enerjik ve daha dakik olmasını sağlar.

Kahvenin içindeki kafein; kan dolaşımından beyne geçerek norepinefrin ve dopamin salgısını artırır. Bu, kişinin bilişsel fonksiyonlarını artırarak, daha aktif, enerjik ve daha dakik olmasını sağlar. Spordan yarım saat önce iç yağ yak: Özellikle bir fincan kahvenin, spordan ve masajdan yarım saat önce tüketimi; yağ hücrelerinin yakımını hızlandırdığı gibi egzersiz sırasındaki performansı artırarak egzersiz yapma süresini uzatır. Verimli bir egzersiz sağlaması ile kas gelişimine de yardımcı olabilir.

Özellikle bir fincan kahvenin, spordan ve masajdan yarım saat önce tüketimi; yağ hücrelerinin yakımını hızlandırdığı gibi egzersiz sırasındaki performansı artırarak egzersiz yapma süresini uzatır. Verimli bir egzersiz sağlaması ile kas gelişimine de yardımcı olabilir. Vitamin ve mineral zengini: Kahve, enerji metabolizmasında rol oynayan B vitaminleri (riboflavin, niasin, pantetonik asit), magnezyum, potasyum ve manganez gibi birçok vitamin ve mineralden zengindir.

Kahve, enerji metabolizmasında rol oynayan B vitaminleri (riboflavin, niasin, pantetonik asit), magnezyum, potasyum ve manganez gibi birçok vitamin ve mineralden zengindir. Hücreleri genç tutar: Antioksidanlardan zengin olan kahve, bu sayede hücrelerin yaşlanmasını önler.

Antioksidanlardan zengin olan kahve, bu sayede hücrelerin yaşlanmasını önler. Depresyon düşmanı: Kahvenin depresyonu azalttığı yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir.

Kahvenin depresyonu azalttığı yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Diyabete karşı kahve: Günlük 3 fincanı geçmeyen kahve tüketimi, yeterli ve dengeli beslenme ile diyabet, kanser gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıp yaşam süresini uzatabilir.

Kahve daha uzun yaşamanıza yardımcı olur

Kahve içenlerin daha uzun yaşadığını ve erken ölüm riskini de azalttığını gösteren çalışmaların bulunduğunu söyleyen Koca, “Yapılan bir çalışmada, 18-24 yıl boyunca kahve içen erkeklerde ölüm riski yüzde 20, kadınlarda ise yüzde 26 daha düşük görülmüştür. Bu etkinin özellikle Tip 2 diyabetlilerde güçlü olduğu görülmektedir. Yapılan bir çalışmada, 20 yıl boyunca kahve içen diyabetlilerde, ölüm riski yüzde 30 daha düşük bulunmuştur.” dedi.

Günde 400 miligram kahveyi aşmayın

Yetişkinlerde günde 3-4 fincan kahve tüketimi yararlı etkiler sağladığını söyleyen Köksal, “Maksimum kafein alımı günde 400 miligram geçmemeli yani 3 tatlı kaşığı kahveyi geçmemeli. Fakat kafeinin tolere edilme derecesi; kişinin genetik ve fiziksel özelliklerine, kahvenin tüketim sıklığı ve miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle; kimileri için 3-4 fincan kahve yararlı iken kafein toleransı düşük olanlar için 3-4 fincan kahve uykusuzluk, mide bulantısı ve strese yol açabilir.” dedi.