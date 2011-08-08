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Uzun Süreli Kullanım için...

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Pelikan Fineliner 96 serisi, on farklı renk seçeneği sunuyor.

Pelikan Fineliner 96 serisi, rengarenk seçenekleriyle okul hayatını zevkli hale getiriyor. Uzun süreli kullanım için ideal olan bu kalemi öğrenciler çok sevecek.

Pelikan Fineliner 96, ergonomik tutma yerleri ile keyifli ve rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca metal kaplama ve keçe ucu özelliği, Fineliner’a daha da dayanıklı bir özellik katıyor. Modern gümüş renkli kaplaması ve on farklı renk seçeneği ile her zevke hitap ediyor. Tek tek, üçlü ve onlu set halinde de bulabileceğiniz Pelikan Fineliner 96, çok çabuk tükenmiyor ve kapağı kapatıldığında kendi kendini yenileyebiliyor.

Her keseye ve her zevke hitap eden Pelikan Fineliner 96’lar, 0.4mm’lik ince ucu ile cetvel ve çeşitli çizim araçları ile kullanılabilecek ideal bir kalem olma özelliği taşıyor. 

Etiketler: eğitim

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