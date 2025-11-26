Uzun ömür meraklılarının yeni gözdesi: Kan Temizliği | Aralarında ünlü isimler de var... Gerçekten hastalıklara karşı koruyor mu?

Haberin Devamı

Uzun ömür meraklıları, şimdide vücutlarındaki 'toksinleri' temizlemek için binlerce dolar harcayarak 'kan temizleme' işlemleri yaptırıyor. Halk arasında kanın temizlenmesi olarak bilinen aferez işlemi aslında kalp diyabet gibi tedavi amaçlı kullanılıyor ama bu şekilde isteyenin yaptırabildiği yaşlanma karşıtu bir bir tedavi haline gelmiş gibi görünüyor. Ancak bu işlemin sağlıklı insanlar için yaşlanma karşıtı faydaları henüz kanıtlanmış değil.

Johnjay Van Es, babası 66 yaşında geçirdiği büyük bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettikten sonra, kalbinin atmaya devam etmesi için kelimenin tam anlamıyla elinden gelen her şeyi yapmaya başladı.

Arizona Phoenix’te radyo sunuculuğu yapan Van Es, yaklaşık 72 kilo vererek morbid obez bir vücuttan etkileyici derecede fit bir görünüme kavuştu; vücut yağ oranı sadece %12’ye düştü. Ayrıca, Meksika’dan kök hücre tedavisi ve Avustralya’dan hidrojen suyu temin ederek uluslararası bir “biyohack” yolculuğuna çıktı.

Hidrojenlenmiş su (H₂ su), sağlık ve sağlıklı yaşam dünyasında giderek önemi artan moleküler hidrojenle zenginleştirilmiş içme suyudur.

Van Es’in sağlıklı kalması için ciddi bir servet harcıyor. 57 yaşındaki Van Es, The Post’ verdiği röportajda kendi tahminine göre, yılda 100.000 dolardan fazla harcama yaptığını, bu harcamalar arasında 25.000 dolarlık kök hücre tedavileri ve 3.000 dolarlık sınırsız kırmızı ışık terapisi seanslarının da yer aldığını söyledi.

Van Es’in son takıntısı ise tartışmalı bir kan “temizleme” yöntemi olan plazmaferez. Bu işlem, otoantikorlar veya toksinler gibi zararlı maddeler içerebilecek plazmanın vücuttan alınarak yerine sağlıklı sıvı konulmasını içeriyor.

Aferezin birkaç türü bulunuyor. Plateletferez, kandan trombositleri çıkarır; lökaferez, beyaz kan hücrelerini ayıklar; kök hücre aferezi ise kök hücreleri toplar.

ORLANDO BLOOM GİBİ ÜNLÜ İSİMLER YAPTIRIYOR

Plazmaferez, uzun süredir otoimmün hastalıklar, bazı kanser türleri, orak hücre hastalığı gibi kan bozuklukları, organ nakli reddi ve yüksek kolesterol gibi durumların tedavisinde kullanılan tedavi yöntemi. Ancak sağlıklı bireyler için yaşlanma karşıtı faydaları kanıtlanmış değil.

Bu durum, 48 yaşındaki ünlü isimler Orlando Bloom ve biyohacker Bryan Johnson gibi kişilerin kanlarını “santrifüjden geçirmelerini” engellemedi.

Almanya’daki Dresden Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Klinik ve Poliklinik Direktörü Dr. Stefan Bornstein, The Post’a verdiği demeçte. “Eğer ‘biyohack’ ya da ‘yaşam tarzı amaçlı kan arındırma’ veya ‘detoksifikasyon’ terimlerini kullanmak istiyorsak, çok az sayıda kanıta dayalı çalışma olduğunu kabul etmeliyiz,” dedi.







Plazmaferez nasıl çalışır?

Çoğu biyohacker, sağlığı desteklemek amacıyla damar yoluyla serum takviyesi yaptırmıştır. Bu işlemde, kola bir iğne yerleştirilerek kana besin maddeleri enjekte edilir.

Plazmaferez, diğer adıyla terapötik plazma değişimi (TPE) benzer bir konsepttir.

TPE için genellikle iki damar yolu kullanılır. Bu hatlardan biri, kandaki plazmayı filtrelemek üzere kanı yavaşça aferez makinesine çeker. Van Es, cihazı tarif ederken “Eski tip bir kasetçalara benziyor ama içinde dönen kan var,”

İkinci hat ise, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler gibi kalan kan bileşenlerini, protein açısından zengin albümin gibi bir ikame sıvıyla birlikte vücuda geri verir. Tüm işlem tamamlandığında, hastalara orijinal, sarı ve yapışkan plazmalarının büyük bir torbası kalır.





“GÖRDÜĞÜM EN TEMİZ SIVI ALTIN”

Son derece kontrollü ve yakından izlenen bir prosedür uygulayan Johnson, geçen yıl TPE operatörünün plazmasını “gördüğü en temiz sıvı altın” olarak nitelendirdiğini övünerek anlatmış “O kadar safmış ki, onu atmaya kıyamadım.” demişti.

Kimler bu işlemden fayda görebilir?

Biyohacker Bryan Johnso’un muhtemelen plazmaferez işlemineihtiyacı yok, ancak başkaları için faydalı olabilir.

Almanya’daki kliniğinde yılda 10.000 aferez tedavisi uygulayan Bornstein, bu yöntemin yaşla ilişkili proteinleri, kolesterolü ve diğer lipidleri azaltma; sağlığa zararlı olduğu düşünülen ağır metaller ve mikroplastikleri temizleme potansiyeline sahip olduğunu, bu çalışmaların çoğunun olumlu etkiler ve olumlu ilişkiler gösteriyor gösterdiğini ama henüz büyük ölçekli sonuç çalışmalarında bu ilişkilerin kanıtlandığının söylenemeyeceğini ifade etti.

Van Es’in TPE sürecini yöneten Dr. Keith Smigiel, hasta testleri aracılığıyla bu işlemin kolesterolü düşürdüğünü ve küf ile diğer çevresel toksinleri vücuttan attığını tespit ettiğini belirtiyor.





“VÜCUDUN KENDİNİ İYİLEŞTİRMESİ İÇİN BİR ŞANS VERİYORUZ”

Hastaları genellikle eğitim düzeyi yüksek ve varlıklı kişilerden oluşuyor. Son zamanlarda, çocuk büyüten, yorgunluk ve beyin sisiyle mücadele eden, evli ve 30’larının ortasındaki “zombi gibi” Y kuşağı bireylerinden çok sayıda başvuru aldığını, uzun ömür meraklılarına her altı ayda bir, iki ila üç saat süren bir seans önerdiğini söyledi.

Uzun ömür tıbbından bahsederken, bunu yaşam kalitesi perspektifinden değerlendirdiğini, hastaların ömrünü uzatıop uzatmadığından emin olmadığını, zaten asıl amacının da bu olmadığını söyleyen Smigiel, “Biz sadece, kandaki toksik yükleri ortadan kaldırarak vücudun kendini iyileştirmesi için bir şans veriyoruz.” dedi.

UZUN UÇUŞ SONRASI JETLAG GİBİ

İşlem esnasında ne hissediliyor?

Plazmaferez işleminde iğnelerin keskin batışını hissedebilir ve saatlerce hareketsiz otururken bir miktar yorgunluk yaşayabilirsiniz. Smigiel, bu deneyimi ‘ülkeler arası bir uçuşa’ ve ardından gelen ‘jet lag’ hissine benzetiyor ama bu his genellikle iki gün içinde geçiyor.





“ENERJİM VE UYKU KALİTEM ARTTI”

55 yaşındaki ünlü biyohacker Gary Brecka, TPE sonrası derin bir berraklık ve sükunet hissi yaşadığını, neredeyse Zen benzeri bir durum yaşadığını söyledi ve ekledi:

“Renkler daha canlı görünüyordu, odaklanmam arttı ve enerji ile uyku kalitem birkaç gün ila birkaç hafta boyunca belirgin şekilde yükseldi. Bu sihirli bir düğme değil ve öyle olması da amaçlanmıyor.

Bunu içsel bir detoks ve sıfırlanma olarak düşünün. Kan dolaşımını temizleyerek bağışıklık sisteminizin ve organlarınızın yeniden tam kapasiteyle çalışmasına olanak tanıyoruz. Kliniğin kapısından çıktığınız anda kendinizi bambaşka biri gibi hissetmeyebilirsiniz, ama biyolojinize ve uzun ömürlülüğünüze derinlemesine fayda sağlayacak bir şey yapmış olursunuz.”

Gerçekten işe yarıyor mu?

TPE’nin potansiyel faydaları üzerine konuşurken Dr. Smigiel, sağlıklı bir ikame sıvıyla yapılan plazma değişiminin, orta düzeyde Alzheimer hastalığı olan bireylerde bilişsel ve işlevsel gerilemeyi önemli ölçüde yavaşlattığını gösteren büyük bir çalışmaya işaret etti.

Kaliforniya merkezli sağlık koçu ve biyohacker Natalia Naila, Alzheimer’a yatkınlığı olan Rus asıllı annesi Venera’yı TPE yaptırması için teşvik etti. Venera, iltihaplanma, diyabet, Lyme hastalığı, toksinler ve düzensiz biyobelirteçlerin etkilerini de yaşamıştı.

Wellness is Lifepodcast’inin sunucusu Naila, annesinin Mayıs ayındaki seansından hemen sonra fark edilir bir değişim gözlemledi .

“Kendini harika hissetti, çok hafif, berrak ve gözle görülür şekilde daha rahatlamıştı. Onunla otelde iki gece kaldım ve daha önce olduğundan çok daha derin ve sessiz uyuduğunu gözlemledim. Daha önce gece boyunca dönüp dururdu ve nefesi daha ağır olurdu, ama işlemden sonra uyku kalitesi belirgin şekilde iyileşmiş görünüyordu.” dedi.

Johnson, 2023 yılında babası Richard’a bir litre plazma bağışlayarak ve oğlu Talmage’ın da ona bir litre hediye etmesiyle TPE’yi ana akıma taşıdı.

Kendisi bu üç kuşaklık plazma aktarımından “hiçbir fayda” görmediğini söylese de, babası “dramatik” bir etki yaşadı.

Johnson, aile plazması yerine albüminle yapılan TPE’ye geçti ve Mayıs ayı itibarıyla bu işlemi uygulamaya devam ediyordu.

Plazma üçgeni Johnson için işe yaramamış olsa da, Van Es 19 yaşındaki oğluyla birlikte denemeye hevesli.

Van Es, bir arkadaşının bayılacak gibi olmasına rağmen TPE’nin herhangi bir yan etkisini görmedi. (Bornstein, düşük tansiyonu olan kişilerin işlem öncesi yemek yemesinin ve kaybedilen sıvıları yerine koymasının faydalı olabileceğini söylüyor.)

Van Es, bu ay gerçekleşen ikinci TPE seansının ardından genel olarak kendini gayet iyi hissettiğini söyledi.

Bu işlemin, damarlarında birikmiş ve kalp krizi için önemli bir risk faktörü olan “oldukça yüksek” kalsiyum birikimini yavaşlatıp yavaşlatmadığı ise belirsiz.

Van Es neredeyse her gün evindeki spor salonunda egzersiz yapıyor, jakuzide meditasyon yapıyor, soğuk suya dalıyor, kırmızı ışık terapisi yatağına uzanıyor, saunaya giriyor, Johnson’ın “Yılan Yağı”ndan bir shot içiyor, en az bir kutu hidrojen suyu içiyor ve yatmadan önce balık yağı, B ve D3 vitaminleri, multivitamin ve elma sirkesi alıyor.

Peki ülkemizde her isteyen bu işlemi yaptırabiliyor mu?

Gerçekten yaşlanma ve hastalıkları önleme üzerinde etkili mi?

Yan etkileri var mı?

Tıbbi gereklilikten çok bir “lüks sağlık trendi” mi?

'YAŞLANMAYI YAVAŞLATMAK AMAÇLI KULLANILAN BİR YÖNTEM DEĞİL'

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Senem Maral, aferez işleminin bazı hematolojik hastalıklarda ve otoimmün hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntem olduğunu, hastalığa neden olan moleküllerin kandan uzaklaştırılması ile tedavi yapılmasını sağladığını söyledi ancak plazmaferez gibi kandan temizleme işlemlerinin sağlıklı bireylerde yaşlanmayı yavaşlatmak amaçlı kullanılan bir yöntem olmadığını, literatürde yaşlanmayı önleyici etkisini destekleyen kanıtlanmış bilimsel verilerin mevcut olmadığını vurguladı.

PLAZMADAKİ TOKSİNLERİ AKCİĞER, BÖBREKLER VE KARACİĞER VÜCUTTAN ATAR

Sağlıklı insanların vücudunda, plazmadaki toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması için, akciğer böbrekler ve karaciğer görev almaktadır. Bu amaçla herhangi bir sağlıklı bireyde toksin içeriğinin vücuttan uzaklaştırılması amaçlı aferez işlemi kullanılmaz.

HER İSTEYENE UYGULANAN BİR PROSEDÜR DEĞİL

Aferez işleminin ülkemizde özel hastanelerde tıbbi gerekliliği olmaksızın, istenildiğinde uygulanan bir prosedür olmadığının altını çizen Doç. Dr. Senem Maral, işlemin etkili olduğu kanıtlanmış bazı endikasyonlarının ve gerekliliklerinin olduğunu, sadece bu gereklilikler söz konusu olduğu zaman bu işlem yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca işlemin kendi içerisinde de riskleri ve komplikasyonları olduğu için gerekli olan durumlarda hastaların öncesinde detaylı değerlendirilerek işlemin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Özetle, sağlıklı bireylerde tıbbi gereklilik olmaksızın plazmaferez uygulamasının hayatı tehdit edebilecek sonuçlara neden olabileceğinin belirten yanı sıra Maral, bu şekilde uygulanmasının hem tıbbı hem de etik açıdan sorun teşkil edeceğini belirtti.