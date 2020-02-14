Üzüm hem yetişkinler hem de çocuklar için faydalı

Kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir yönünden zengin olan üzüm; A, B1, B2 Niacin ve C vitamini yönünden de zengindir. Yaş üzüm ile karşılaştırıldığında kuru üzüm hem kalori değerleri hem de demir ve kalsiyum içerikleri bakımından daha yüksektir. Ancak içerdiği yüksek orandaki şekerden dolayı kalorisi de fazladır.

Fenolik bileşik kapsamı anlamında, genel olarak siyah üzüm çeşitlerinin beyaz çeşitlere göre daha zengin olduğu belirtilmektedir.

Kuru üzüm, içerdiği polifenoller, fenolik asitler ve tanenler sayesinde yemek sonrası gereken insülin etkisini düşürür, şeker emilimini hafifletir ve tokluk hissi verir.

Üzümde bilinen 20 antioksidan vardır. Siyah üzümdeki antioksidan sayısı, beyaz üzümden daha çoktur.

Büyüme dönemindeki çocuklar için de faydalı

Üzüm ve pekmez proteince fakir olmalarına karşın, iyi birer diyet gıdadır. Büyüme dönemindeki çocukların iyi beslenmesi için aldıkları protein ve aminoasitler dengeli olmalıdır. Bu denge, anne sütünden sonra kuru üzüm ve pekmezde bulunur. Ayrıca Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından kuru üzümün amino asitler yönünden gerekli dengeyi sağladığı kabul edilmiştir.

Üzüm yararlı, peki ya çekirdeği?

Günümüzde kanser tedavisinde kullandığımız birçok ilaç oldukça pahalı, toksin ve etkinlikleri de sınırlıdır. Bu nedenle üzüm çekirdeği gibi doğal ürünlerden kaynaklanan ajanların kanser ve diğer hastalıklardan korunma ve tedavisine yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. Son yıllarda üzüm çekirdeği üzerine odaklanılmış ve özütü kanser de dâhil birçok hastalıkta kullanılmaya başlanmıştır.

Siyah üzüm konsantresi ise kemoterapi alan kanser hastalarının kan değerlerini yükseltmek ve bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmek için önerilen bir üründür.

Renkli üzümlerde asıl yararlı olan madde üzümün çekirdeğindedir. Kalp hastaları, siyah ve kırmızı renkli üzümleri çekirdeği ile birlikte yemelidir.