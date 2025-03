Uzmanları da şaşırttı: 10 yıldır tek lokma yemek yemeden yaşıyor! ‘Herkes hayatına devam ederken ben cehennemde sıkışıp kaldım’

Haberin Devamı

Hayat, bazen beklenmedik zorluklarla dolu bir yolculuğa dönüşebilir; bu zorluklar, hayatta kalma içgüdümüzü test eder. Ancak bazı insanlar, hayatta kalabilmek için olağanüstü bir mücadele vererek her anı büyük bir cesaretle yaşarlar. Bu bireylerin hikâyeleri, dayanıklılığımızı, azmimizi ve yaşamın değerini yeniden keşfetmemize olanak tanır. İşte 24 yaşındaki Annie Holland’ın hikâyesi de tam olarak bu cesaretin bir örneği…

Genç yaşta Otoimmün Otonomik Gangliopati (AAG) adlı ölümcül bir hastalığa yakalanan Annie, hayatta kalabilmek için yalnızca tıbbi bir tedavi olan Total Parenteral Beslenme / TPN (besin maddelerinin doğrudan damar yoluyla almak) kullanmak zorunda kalıyor.

AAG ise bağışıklık sisteminin sağlıklı sinir hücrelerine saldırarak, sindirim sisteminin işlevlerini bozan ömür boyu süren bir hastalık olarak tanımlanıyor. Annie, hastalığının başlangıcını şu sözlerle anlatıyor:

"Gençken baş dönmesi, bayılma nöbetleri ve sindirim sorunlarıyla mücadele etmeye başladım. Başta uzmanlar bir türlü hastalığımın ne olduğunu anlamadı. Sonrasında, idrar ve kan testleri sonucunda Otoimmün Otonomik Gangliopati (AAG) olduğumu doğruladılar, bu duruma onlar da çok şaşırdı.'







‘İNSANLARA YEMEK YİYEMEMENİN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLATMAK ZOR’



Yıllar geçtikçe durumu giderek kötüleşen Annie, bir dizi ağır cerrahi müdahale geçirdi ve bağırsağının bir kısmı alındı. Bu müdahaleler, Annie’nin bağırsaklarının besin ve sıvıyı emme yeteneğini kaybetmesine yol açarak, ona bağırsak yetmezliği tanısı konmasına neden oldu. Annie, hastalığının getirdiği izolasyonu ve yemek yiyememenin zorluklarını ise şu şekilde dile getiriyor:

“İnsanlara hiçbir zaman yemek yiyememenin nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor. Yemek, çoğu kişi için günlük hayatın normal bir parçası ama benim için bunu hiç düşünemiyorum. Bununla birlikte gelen çok fazla izolasyon var. Sosyal yemeklere katılamıyorum ve pişen yemeğin kokusu beni inanılmaz derecede hasta hissettirebiliyor. Herkes için hayatın normal bir parçası olan ama benim için tehlikeli olan bir şeyin etrafında olmak zor.”







‘HERKES HAYATINA DEVAM EDERKEN BEN CEHENNEMDE SIKIŞIP KALDIM’



Hastalığının başlangıcından itibaren yaşadığı psikolojik sıkıntılar, Annie’nin hayatının önemli bir parçası haline geldi. 15 yaşına geldiğinde durumunun daha da kötüleştiğini, 16 yaşında ise hayatının sonsuza dek değiştiğini belirten Annie, 18 yaşına geldiğinde hastalığının tanısını aldı.

Ancak en zor dönemi 22 yaşında geldi; o yaşta kendisine ölümcül bir hastalık teşhisi kondu. Annie, bu durumu “Kendimi toplumdan soyutladım çünkü herkes hayatına devam ederken ben cehennemde sıkışıp kalmıştım” şeklinde açıklıyor.





TPN BESLENME ÇOK ZOR, EVDE KENDİNİN HEMŞİRESİ OLMAK ZORUNDA KALIYOR

Total Parenteral Beslenme (TPN), Annie’nin tek yaşam kaynağı haline geldi. TPN tedavisi, temel besinleri ve proteinleri içeren sıvıların doğrudan kan dolaşımına verilmesini sağlıyor. Bu işlem, Annie’nin vücudunun ihtiyacı olan besinleri almasını sağlıyor ancak bunun yanında büyük riskler de barındırıyor.Annie, TPN tedavisinin zorluklarını da şu şekilde anlatıyor:

“Evde kendi hemşirem oldum. TPN’mi tamamen steril bir şekilde kurmayı öğrenmem gerekiyordu. En ufak bir bakteri bile vücuduma girerse, doğrudan kalbime gidebilir. Yıllar içinde birden fazla sepsis atağı da geçirdim. Sınırlı damar erişimi nedeniyle çok zorluklar yaşadım. Eğer buna kendim devam edemezsem açlıktan öleceğim. Bu korkutucu bir düşünce…”







TPN TEDAVİSİNİN MALİYETİ OLDUKÇA YÜKSEK



Annie’nin tedavisi haftada 2 bin ila 3 bin dolar arasında bir masrafa neden oluyor. Bu rakama, steril bir ortam sağlamak için gereken ekstra malzemeler dahil değil. Tüm bu maddi yük, Annie’nin asıl mücadelesini oluşturuyor.



2022’de hastalığı son evreye ulaşan Annie, kalbinin durması durumunda resüsitasyona tabi tutulmayacağını öğrenmişti. O andan sonra, kalan zamanını en iyi şekilde değerlendirmeye odaklandığını belirtiyor:

“Bu haberi duymak yürek parçalayıcıydı ama kalan zamanımı en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanmaya çalıştım.”



Annie, Flinders Tıp Merkezi’ndeki HPN ünitesinden aldığı desteğin de altını çiziyor. HPN, evde TPN tedavisi gören hastalara sağlanan bir tedavi programı olup, Annie’nin hayatında büyük bir rol oynuyor. Bu ünitenin başında bulunan Dr. Andrew Holt ve hemşireler, Annie’nin hayatta kalma mücadelesinde önemli bir yer tutuyor. “Dr. Holt olmasaydı bugün burada olmazdım” diyen Annie, bu ekibin farkındalık yaratmak ve ünitenin desteklenmesi için bir GoFundMe kampanyası başlatmaya karar verdi.





‘HERKESİN BENİM İÇİN YAPMASINI İSTEDİĞİM BİR ŞEY VARSA, O DA YAŞAMAK!’

GoFundMe kampanyası, Flinders Medical Centre’deki TPN ünitesinin daha iyi olanaklarla desteklenmesine yönelik bağış toplama amacı taşıyor. Kampanyadan elde edilecek bağışlar, ek hemşire alımları, sağlık personeline eğitim verilmesi, TPN hastalarının ailelerine destek verilmesi ve hastalar için gerekli ekipmanların temin edilmesi gibi çeşitli ihtiyaçlar için kullanılacak.Annie’nin yaşadığı zorluklara rağmen, hayatına dair tek bir isteği var:

“Hayat çok kısa, eğer herkesin benim için yapmasını istediğim bir şey varsa, o da YAŞAMAK! Her günün tadını çıkarın çünkü bugün uyanmış olman, yatakta sıkışıp kalmamış olman, sahip olabileceğiniz en muhteşem hediyelerden biri.”

New York Post'un 'I haven’t had a bite of food in 10 years — a lifelong illness forces me to use an IV drip for nutrients' başlıklı haberinden derlenmiştir.