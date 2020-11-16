Uzmanlar uyardı... Tütün ürünleri koronavirüse yakalanma riskini arttırıyor

1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle açıklama yapan Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Çelik tütün ürünleri kullanımının Covid-19’a yakalanma riskini 14 kat arttırdığını belirtti. Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Göksel ise bu süreçte hastaneye giderken alınması gereken önlemleri anlatarak mümkünse toplu taşımaya binilmemesi ve hastanede rastgele dolaşılmaması gerektiğini ifade etti.

Bu süreçten en çok etkilenen hasta grubunun akciğer kanseri hastaları olduğunu ifade ederek insanların şikâyetleri için doktora başvurmaktan kaçmamaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Çelik, “Akciğer kanseri erken evrede saptandığında ve cerrahi yöntemlerle tedavi edildiğinde daha uzun bir sağ kalım beklentisi sağlamaktadır. Fakat Covid-19 pandemisi döneminde hastalık bulaşmasından korkulması, geç hastane başvurularının en önemli nedenidir. Bu nedenle Covid-19 pandemisi sırasında hastaneye başvuramayan ve sonrasında tetkik edildiğinde ileri evrede saptanan yeni tanı akciğer kanseri hastaları olmuştur” dedi.

“Akciğer kanseri hastaları enfeksiyon riskine savunmasız”

Akciğer kanseri tedavisi gören hastaların ise enfeksiyon riskine karşı daha savunmasız olduğunu ifade eden Prof. Dr. Pınar Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Akciğer kanseri tanısı ile tedavisi devam eden hastaları COVID-19’dan koruma en önemli önceliğimiz olmalıdır. Kemoterapi veya radyoterapi gibi tedaviler alması gereken ya da ameliyat olması gereken akciğer kanserli hastaların mevcut süreçten zarar görmemeleri için tedavi ve izlemlerinde değişiklikler yapılması gerekmiştir. Tedavisini hastanede alması gereken hastaların tedavilerine izolasyon önlemlerine çok dikkat ederek devam edilmiştir. Fakat her türlü önleme rağmen Covid-19 tanısı alan akciğer kanseri hastaları olmuştur. Akciğer kanseri hastalarının Covid-19 virüsünün yarattığı etkilerden diğer hasta gruplarına göre daha kötü etkilendiği gözlenmektedir.

“Tütün ürünleri Covid-19’a yakalanma riskini 14 kat arttırıyor”

Türk Toraks Derneği olarak geçtiğimiz günlerde ‘En az 2 hafta tam kapanmanın’ gerekliliği yönünde yapılan çağrıya da dikkat çeken Prof. Dr. Çelik, “Son günlerde artan Covid-19 hasta sayıları da dikkate alındığında Covid-19’a yakalanmamak için önlemler alınmalıdır. Tütün ürünleri akciğer kanserinin en önemli sebebidir ve Covid-19’a yakalanma riskini 14 kat arttırmaktadır. Bu nedenlerle tütün ürünleri kullanılmamalı veya bırakmak üzere uygun danışmanlık alınmalıdır. Bağışıklığı güçlendirmek için ev içinde uygun egzersiz programı uygulanmalı, yeterli uyku alınmalı, iyi bir duygusal durum sağlamak ve gerginlik, kaygı ve diğer duyguları hafifletmek için uygun bir yöntem uygulanmalıdır. Hastalarımız, kötü duyguları yatıştırmak için gevşeme egzersizleri yapmalı, izolasyona dikkat ederek dışarı çıkmalıdır. Gerekirse çevrimiçi psikolojik danışmanlık için başvurulmalıdır. Dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Son olarak, vücut ısısı ve solunumsal yakınmaların izlenmesi, varsa erken dönemde tespit edilmesi için mümkünse en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.

Hastane başvurusu gerekliliği olursa alınması gereken önlemler

Günlük poliklinik ve acil servis başvurularının yanı sıra hasta yatışları sırasında hastalar ve yakınlarının korunması için de önerilerde bulunulurken. Prof. Dr. Tuncay Göksel alınması gereken önlemleri sıraladı.

Poliklinik ve acil servislerde hastalarımızın kendini koruması:

Hastanede uzun süre beklemekten kaçınmak için poliklinik randevuları önceden alınmalı.

Tedavi için gidip gelmelerde özel bir araç kullanılmalı ve toplu taşıma araçlarından kaçınılmalıdır.

Hastalarımız ve aileleri maske takmalıdır.

Hastalarımız belirlenen bir alanda bir doktora muayene olmalı, hastanede rastgele dolaşmaktan kaçınmalıdır.

Çevre yüzeylere ve hastanedeki nesnelere dokunmaktan kaçınmalı ve dokunduktan sonra ellerini zamanında yıkamalıdır.

Toplu bir şekilde beklemekten kaçınmalı ve diğer hastalardan belirli bir mesafede uzak durmalıdır.

Pandemi polikliniği, pandemi servisi, acil servis vb. alanlarda yürünmemelidir.

Hastanede yatış sırasında hastalarımızın ve yakınlarının kendini koruması:

Hasta ziyaretlerinden kaçınılmalıdır.

Eğer hastaya refakat edilmesi gerekiyorsa, sabit bir kişi belirlenmeli ve dışarı çıkılmamalıdır.

Hastalar ve aileleri tıbbi cerrahi maskeleri doğru şekilde takmalıdır.

Öksürürken veya hapşırırken dirsek iç yüzleri veya kağıt havlular kullanılmalıdır. Solunum salgılarına temas edildiyse eller akan suyla yıkanmalıdır.

El hijyeni için; Öksürme veya hapşırma sonrası, Maskeyi çıkardıktan sonra, Hastanedeki ortak alanlara dokunduktan sonra, Hastanın bakımına katıldıktan sonra, Yemeklerden önce ve sonra, Yüzeylere temas ettikten sonra, Herhangi bir kirlenmeden sonra



eller sabunla 20 saniye yıkandıktan sonra akan su ile durulanmalı, gerekirse eller hemen yıkanamadığında alkol içeren el dezenfektanı kullanılmalıdır.