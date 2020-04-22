Uzmanlar uyardı! Göz kuruluğu riskini artırıyor

Dr. Deniz Marangoz bu süreçte göz kırpma sayısını arttırarak, tablet-telefon-bilgisayar kullanma sürelerini azaltarak ve çalışmaya 20 dakikada bir 20 saniyeliğine mola vererek gözlerin dinlendirilmesini öneriyor.

Dr. Marangoz her göz kızarıklığının enfeksiyon bulgusu olmadığını da belirterek şunları söyledi: "Gözün yüzeyini örten dokunun iltihabı olan konjonktivit varlığında da benzer şekilde kızarıklık, yanma, batma şikayetleri olabilir. Ancak bu şikayetle göz doktoruna başvuran kişilerde şikayetlerin sebebinin sıklıkla göz kuruluğudur. Konjonktivitin, COVID-19 hastalığının başlangıç döneminde ya da hastalık seyri sırasında da ortaya çıkabilir. Ancak her konjonktivitin, COVID-19 hastalığı demek değildir. Bu nedenle, öncelikle sakin kalmak, hijyen ve bulaşma önlemlerine dikkat etmek gerekir. Gözün kuru kalmaması için de suni göz yaşı damlası ile gözün nemliliğinin desteklenmesi eğer şikayetler eksilmezse de göz doktoruna başvurulmasını öneriyoruz."