Uzmanlar ona ‘süper besin’ diyor… Bu renkli meyvenin faydalarına şaşıracaksınız

Ülkemize son yıllarda giren bu meyve önce haber bültenlerinde sonrada market raflarında ve pazarlarda yerini aldı. Talebi çok, üretimi az olan Pitaya (ejder meyvesi) faydalarından bahseden Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya en önemli özelliklerini şöyle sıraladı:

-Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan pitaya, yüksek tansiyon riskini önler, likopen içeriği ile kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

-İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken yüksek kalsiyum miktarı ile de kemik gelişimine destek olur.

-Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önler.

-İçeriğindeki yüksek kalsiyum miktarı ile kemik gelişimine destek olur.

-Pitaya meyvesi içinde barındırdığı pinen maddesi ile akciğerdeki katran ve toksin oluşumlarını çözüyor. Özellikle sigara içen bireylerin solunum yollarına fayda sağlıyor.

-Hem toksinleri temizliyor hem de hücre yenilenmesini hızlandırıyor.

-Vücudun nem dengesini sağlar.

- Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde doğru ve dengeli beslenmek gerekiyor. Üzüm çekirdeği, zerdeçal, zencefil, 1 tatlı kaşığı bal veya dut pekmezi ile beraber hazırlanan macun kıvamındaki karışımlar, koronavirüs salgını döneminde harika bir bağışıklık artırıcı ve covid ile mücadelede mükemmel bir doğal savunma oluşturması açısından çok faydalı olacaktır.