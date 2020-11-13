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GeriÇocuk Sağlığı Uzmanlar dikkat çeken görüntüleri yorumladı: Çocukta karmaşaya neden olabilir
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Çocuk Sağlığı
Haber Giriş: 13.11.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

Uzmanlar dikkat çeken görüntüleri yorumladı: Çocukta karmaşaya neden olabilir

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Uzmanlar dikkat çeken görüntüleri yorumladı: Çocukta karmaşaya neden olabilir
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Ünlü televizyoncu A.B.'nin evde olmadığı sırada kocasının kendi kıyafetlerini giydiği ve bu kılıkta 5 yaşındaki çocuğuyla oyun oynadığı haberi gündeme oturdu. Hürriyet Aile Uzmanları, Uzman Klinik Psikolog & Aile Danışmanı Dilara Sayar ve Uzman Psikolog Ceylan Şekerci, yaşanan bu olayın psikolojik boyutunu ve çocuk üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirdi.

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